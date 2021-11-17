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Тиждень роботи чат-бота Drug Hunters: поліція затримала 10 людей за поширення наркотиків

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Україна, Середа 17 листопада 2021 13:02
Тиждень роботи чат-бота Drug Hunters: поліція затримала 10 людей за поширення наркотиків Фото: за тиждень роботи Drug Hunters патрульні поліцейські затримали 10 людей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун

За 7 днів роботи чат-бота Drug Hunters, завдяки анонімним повідомленням, патрульні поліцейські затримали 10 осіб, які можуть бути причетні до поширення наркотиків. Також за цей час правоохоронці виявили 14 закладок із наркотичними речовинами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС у Telegram.

Зазначають, що у всіх випадках на місця події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Виявлені речовини вилучено та направлено на експертизу.

"Щодня до чат-боту Drug Hunters надходять десятки повідомлень від людей, які стають очевидцями правопорушень, пов'язаних з поширенням наркотиків. Усі вони ретельно перевіряються патрульними", - йдеться у повідомленні.

Українцям також нагадали, що допомогти поліції можуть усі охочі у різних містах, де працює патрульна поліція. Для цього правоохоронцям потрібно передати інформацію про місце закладки, написавши в чаті:

  • населений пункт;
  • адресу, за якою побачили потенційного зловмисника;
  • опис місця, де, на думку заявника, може бути закладка.

Для того, щоб правоохоронці швидше знайшли наркотики, пропонують відправити геолокацію та додати фото чи відео.

Нагадаємо, МВС пропонує на місці перевіряти водіїв на наявність наркотиків. У цьому має допомогти місцева влада.

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Патрульна служба
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