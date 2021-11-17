ru ua
Ср, 17 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Неделя работы чат-бота Drug Hunters: полиция задержала 10 человек за распространение наркотиков

Новина українською →
Украина, Среда 17 ноября 2021 13:02
Неделя работы чат-бота Drug Hunters: полиция задержала 10 человек за распространение наркотиков Фото: за неделю работы Drug Hunters патрульные полицейские задержали 10 человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

За 7 дней работы чат-бота Drug Hunters, благодаря анонимным сообщениям, патрульные полицейские задержали 10 человек, которые могут быть причастны к распространению наркотиков. Также за єто время правоохранители обнаружили 14 закладок с наркотическими веществами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД в Telegram.

Отмечают, что во всех случаях на места происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Выявленные вещества изъяты и направлены на экспертизу.

"Ежедневно в чат-бот Drug Hunters поступают десятки сообщений от людей, которые становятся очевидцами правонарушений, связанных с распространением наркотиков. Все они тщательно проверяются патрульными", - говорится в сообщении.

Украинцам также напомнили, что помочь полиции могут все желающие в разных городах, где работает патрульная полиция. Для этого правоохранителям нужно передать информацию о месте закладки, написавши в чате:

  • населенный пункт;
  • адрес, по которому увидели потенциального злоумышленника;
  • описание места, где, по мнению заявителя, может быть закладка.

Для того чтобы правоохранители быстрее нашли наркотики, предлагают отправить геолокацию и добавить фото или видео.

Напомним, МВД предлагает на месте проверять водителей на наличие наркотиков. В этом должна помочь местная власть.

Читайте РБК-Украина в Google News
Патрульная служба
NEWS
Проездной почти за 3000 гривен: новые тарифы на транспорт в Киеве с 1 января
Проездной почти за 3000 гривен: новые тарифы на транспорт в Киеве с 1 января
DAILY
Раздел имущества. На каких условиях Коломойский уйдет из "Укрнафты"
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Раздел имущества. На каких условиях Коломойский уйдет из "Укрнафты"