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DrugHunters: українська поліція викриватиме наркоторговців за допомогою чат-бота

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Україна, Вівторок 09 листопада 2021 15:19
DrugHunters: українська поліція викриватиме наркоторговців за допомогою чат-бота Фото: патрульна поліція запускає чат-бот для полювання на наркоторговців (РБК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун

В Україні створили чат-бот DrugHunters, за допомогою якого патрульна поліція зможе викривати збут наркотиків. Тепер кожен громадянин зможе анонімно надіслати інформацію про наркозбут у Telegram.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу патрульної поліції у Facebook.

Чат-бот допоможе поліції відстежувати наркоторговців і дізнаватися про виявлення наркотичних речовин. Будь-яка людина в Україні, де працює патрульна поліція, зможе передати інформацію про місце закладки. Для цього потрібно буде відкрити чат у своєму телефоні та розпочати діалог, вказавши деталі:

  • населений пункт;
  • адресу, за якою побачили потенційного зловмисника;
  • опис місця, де, на думку заявника, може бути закладка.

Для того щоб правоохоронці швидше знайшли наркотики, пропонують відправити геолокацію та додати фото чи відео.

Зазначають, що після отримання анонімного повідомлення патруль оперативно прибуде до зазначеного місця та перевірить інформацію.

Нагадаємо, українські правоохоронці виявили в аеропорту "Бориспіль" громадянина Латвії, який перевозив наркотики.

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Патрульна служба
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