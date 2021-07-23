Недалеко від Білого дому в США чоловік відкрив вогонь: люди кинулися в укриття

У США у престижному районі Вашингтона (округ Колумбія) біля ресторану чоловік відкрив вогонь. Це сталося приблизно в 1,5 км від Білого дому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Свідки повідомили, що озброєний злочинець зник на машині після стрілянини по мексиканському ресторану в районі Логан-Серкл. Подія сильно злякала місцевих жителів і відвідувачів ресторану Le Diplomate .

" Люди, що обідали за зовнішніми столиками кинулися в укриття, оскільки було зроблено понад 20 пострілів ",- йдеться в повідомленні.

Один зі свідків стрілянини ведучий CNN Джим Акоста. Він зазначив, що через перестрілки в США люди відчувають себе в постійній небезпеці.

"Просто послухайте, як звучать постріли на 14-й вулиці в північно-західному окрузі Колумбія. Люди тікають з популярного ресторану Le Diplomate, який, здавалося, знаходився в декількох кварталах звідси", - написав він у Twitter.

27-річний Джесс Девідсон також виявилася свідком стрілянини. За її словами, вона боялася, що стане жертвою.

"Це жахливо... Я думала, що помру. Це те, чого ви завжди боїтеся, живучи в США, але ніщо не може підготувати вас до цього моменту. Це неймовірно дратує - люди відчувають те ж, що і я, кожен божий день, коли вони знаходяться в торгових центрах, на бейсбольних матчах, в кінотеатрах, школах", - сказала Девідсон.

Видання зазначає, що щорічно в США від вогнепальних поранень помирає близько 35 000 тисяч осіб, або 100 осіб на день. При цьому вогнепальні напади в США зростають не тільки у Вашингтоні, але і в багатьох інших містах. У 2021 році було зареєстровано 471 злочинів з використанням вогнепальної зброї.