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У штаті Нью-Йорк ввели режим НС у зв'язку із застосуванням вогнепальної зброї

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Нью-Йорк, Вівторок 06 липня 2021 22:45
У штаті Нью-Йорк ввели режим НС у зв'язку із застосуванням вогнепальної зброї Фото: губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо (twitter.com/NYGovCuomo)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Губернатор штату Нью-Йорк (США) Ендрю Куомо видав указ про введення в регіоні режиму надзвичайної ситуації (НС) через насильства із застосуванням вогнепальної зброї. Також він підписав закон про відновлення відповідальності виробників зброї за заподіяння шкоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Ендрю Куомо.

"Сьогодні я видаю указ про оголошення надзвичайної ситуації у зв'язку з насильством із застосуванням вогнепальної зброї", - написав він у своєму Twitter.

Куомо додав, що насильство з застосуванням зброї викликало кризу в сфері громадської охорони здоров'я, і влада штату повинна реагувати на нього відповідним чином.

"Ця декларація дозволить нам приділити цій кризі повну увагу і використовувати необхідні ресурси", - додав він.

Губернатор також повідомив, що він сьогодні підписав закон Про відновлення відповідальності виробників зброї в штаті Нью-Йорк за заподіяння шкоди.

"Збройова промисловість - це єдина галузь в США, що має імунітет від цивільних позовів. Це образа жертв застосування вогнепальної зброї", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше американські ЗМІ повідомили, що за минулі вихідні, які тривали з 3 по 5 липня, у зв'язку зі святкуванням Дня Незалежності, тільки в Нью-Йорку в результаті стрілянини на вулицях постраждали 26 осіб.

На початку квітня президент США Джо Байден назвав застосування зброї в країні "справжньою епідемією і міжнародною ганьбою".

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