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Недалеко от Белого дома в США мужчина открыл огонь: люди бросились в укрытие

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США, Пятница 23 июля 2021 07:38
Недалеко от Белого дома в США мужчина открыл огонь: люди бросились в укрытие Фото: недалеко от белого дома мужчина открыл стрельбу (twitter.com/bestgug)
Автор: Наталья Скороход

В США в престижном районе Вашингтона (округ Колумбия) возле ресторана мужчина открыл огонь. Это произошло примерно в 1,5 км от Белого дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Свидетели сообщили, что вооруженный преступник скрылся на машине после стрельбы по мексиканскому ресторану в районе Логан-Серкл. Происшествие сильно испугало местных жителей и посетителей ресторана Le Diplomate.

"Обедающие за внешними столиками бросились в укрытие, поскольку было произведено более 20 выстрелов", - говорится в сообщении.

Один из свидетелей стрельбы ведущий CNN Джим Акоста. Он отметил, что из-за перестрелок в США люди чувствуют себя в постоянной опасности.

"Просто послушайте, как звучат выстрелы на 14-й улице в северо-западном округе Колумбия. Люди бегут из популярного ресторана Le Diplomate, который, казалось, находился в нескольких кварталах отсюда", - написал он вTwitter.

27-летний Джесс Дэвидсон также оказалась свидетелем стрельбы. По ее словам, она боялась, что станет жертвой.

"Это ужасно... Я думала, что умру. Это то, чего вы всегда боитесь, живя в США, но ничто не может подготовить вас к этому моменту. Это невероятно раздражает - люди чувствуют то же, что и я, каждый божий день, когда они находятся в торговых центрах, на бейсбольных матчах, в кинотеатрах, школах", - сказала Дэвидсон.

Издание отмечает, что ежегодно в США от огнестрельных ранений умирает около 35 000 тысяч человек, или 100 человек в день. При этом огнестрельные нападения в США растут не только в Вашингтоне, но и во многих других городах. В 2021 году было зарегистрировано 471 преступлений с использованием огнестрельного оружия.

Напомним, в Нью-Йорке ввели режим ЧС из-за преступлений с использованием огнестрельного оружия. Власти подписали соответствующий указ.

Ранее сообщалось, что в США мужчина открыл огонь. В результате один человек был убит и несколько ранены.

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