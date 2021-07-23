Недалеко от Белого дома в США мужчина открыл огонь: люди бросились в укрытие

В США в престижном районе Вашингтона (округ Колумбия) возле ресторана мужчина открыл огонь. Это произошло примерно в 1,5 км от Белого дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Свидетели сообщили, что вооруженный преступник скрылся на машине после стрельбы по мексиканскому ресторану в районе Логан-Серкл. Происшествие сильно испугало местных жителей и посетителей ресторана Le Diplomate .

" Обедающие за внешними столиками бросились в укрытие, поскольку было произведено более 20 выстрелов ", - говорится в сообщении.

Один из свидетелей стрельбы ведущий CNN Джим Акоста. Он отметил, что из-за перестрелок в США люди чувствуют себя в постоянной опасности.

"Просто послушайте, как звучат выстрелы на 14-й улице в северо-западном округе Колумбия. Люди бегут из популярного ресторана Le Diplomate, который, казалось, находился в нескольких кварталах отсюда", - написал он вTwitter.

27-летний Джесс Дэвидсон также оказалась свидетелем стрельбы. По ее словам, она боялась, что станет жертвой.

"Это ужасно... Я думала, что умру. Это то, чего вы всегда боитесь, живя в США, но ничто не может подготовить вас к этому моменту. Это невероятно раздражает - люди чувствуют то же, что и я, каждый божий день, когда они находятся в торговых центрах, на бейсбольных матчах, в кинотеатрах, школах", - сказала Дэвидсон.

Издание отмечает, что ежегодно в США от огнестрельных ранений умирает около 35 000 тысяч человек, или 100 человек в день. При этом огнестрельные нападения в США растут не только в Вашингтоне, но и во многих других городах. В 2021 году было зарегистрировано 471 преступлений с использованием огнестрельного оружия.