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Небом к спасению: впечатляющие кадры шестой эвакуации тяжелораненого бойца дроном StarGate

18:08 12.11.2026 Чт
2 мин
aimg Константин Широкун
Военные провели шестую успешную эвакуацию дроном StarGate (фото: фото: facebook.com/"CODE 9.2")

Украинские военные провели шестую успешную эвакуацию тяжелораненого бойца с помощью дрона StarGate. Появились поразительные кадры этого спасения.

Как выполняли сверхсложную миссию, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на рассказ военных об эвакуации.

Дрон осторожно доставил раненого в безопасное место

На кадрах видео можно увидеть, как украинский военный очень осторожно, метр за метром тянет тяжелораненого собрата к эвакуационному дрону StarGate, чтобы доставить его воздухом в стабпункт.

Эвакуированный - Сергей, боец 475-го отдельного штурмового полка CODE 9.2. Он получил тяжелые ранения руки и ноги в результате удара вражеского FPV-дрона. После этого он не мог передвигаться самостоятельно.

Из-за сложного рельефа местности, минных заграждений, обстрелов и систематических атак русских войск наземная эвакуация раненого была невозможной.

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После успешной воздушной эвакуации Сергея доставили в больницу, где он проходит лечение. Операцию провели бойцы 475 штурмового полка CODE 9.2.

Еще уже шестая успешная эвакуация

По словам военных, это уже шестой раненый, эвакуированный воздухом с помощью StarGate.

Стоит напомнить, что украинская технологически оборонная компания SkyFall разработала дрон StarGate для эвакуации раненых с позиций, куда наземный транспорт не может добраться.

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StarGate может переносить до 150 кг полезной нагрузки и развивать скорость до 105 км/ч. Эвакуационный модуль был создан на основе сертифицированных медицинских ношей. Бортовые системы искусственного интеллекта, навигации и резервирования связи позволяют дрону продолжать полет в условиях глушения GPS и потери связи.

Ранее мы рассказывали, что SkyFall создала дрон StarGate для эвакуации военных с фронта и какие данные у этого аппарата.

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