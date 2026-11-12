Небом к спасению: впечатляющие кадры шестой эвакуации тяжелораненого бойца дроном StarGate

Дрон осторожно доставил раненого в безопасное место

На кадрах видео можно увидеть, как украинский военный очень осторожно, метр за метром тянет тяжелораненого собрата к эвакуационному дрону StarGate, чтобы доставить его воздухом в стабпункт.

Эвакуированный - Сергей, боец 475-го отдельного штурмового полка CODE 9.2. Он получил тяжелые ранения руки и ноги в результате удара вражеского FPV-дрона. После этого он не мог передвигаться самостоятельно.

Из-за сложного рельефа местности, минных заграждений, обстрелов и систематических атак русских войск наземная эвакуация раненого была невозможной.

Читайте также: Более 15 км в опасной зоне: дрон StarGate в третий раз помог эвакуировать раненого с поля боя

После успешной воздушной эвакуации Сергея доставили в больницу, где он проходит лечение. Операцию провели бойцы 475 штурмового полка CODE 9.2.

Еще уже шестая успешная эвакуация

По словам военных, это уже шестой раненый, эвакуированный воздухом с помощью StarGate.

Стоит напомнить, что украинская технологически оборонная компания SkyFall разработала дрон StarGate для эвакуации раненых с позиций, куда наземный транспорт не может добраться.

Читайте также: В 5 км от границы с РФ: военные с беспилотником StarGate совершили две сложные эвакуации бойцов

StarGate может переносить до 150 кг полезной нагрузки и развивать скорость до 105 км/ч. Эвакуационный модуль был создан на основе сертифицированных медицинских ношей. Бортовые системы искусственного интеллекта, навигации и резервирования связи позволяют дрону продолжать полет в условиях глушения GPS и потери связи.