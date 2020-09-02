Невелике зростання: що відбувається з курсом долара 2 вересня

В обмінних пунктах України 2 вересня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем зріс на 4 копійки до 27,72 гривень за долар. Курс євро знизився на 4 копійки до 32,98 гривень за євро.

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,49 (27,45 - 1 вересня), продажу - 27,72 (27,68 - 1 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,44 (32,47 - 1 вересня), продажу - 32,98 (33,01 - 1 вересня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,45 (3,41 - 1 вересня), продажу 3,81 (3,80 - 1 вересня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 2 вересня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 4 копійки до 27,63 гривень за долар, курс купівлі до 27,61 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 25 копійок до 32,78 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 2 вересня довідковий курс на рівні 27,63 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 1 вересня (27,60 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 27,50 - 27,70 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Нагадаємо, НБУ за місяць поповнив резерви майже на півмільярда доларів. Національний банк України протягом серпня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 460,5 млн доларів. При цьому центробанк не проводив інтервенції з продажу валюти.

За прогнозом аналітик групи ICU, на валютному ринку на цьому тижні не очікується особливих змін. Курс гривні буде коливатися знову недалеко від рівня 27,5 грн/долар.