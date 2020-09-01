НБУ за місяць поповнив резерви майже на півмільярда доларів

Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Центробанк відновив купівлю валюти

Національний банк України (НБУ) протягом серпня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 460,5 млн доларів. При цьому центробанк не проводив інтервенції з продажу валюти.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Таким чином, НБУ відновив купівлю валюти на міжбанку після липневої паузи.

За даними центробанку, всього з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 4475,40 млн доларів і продав на 3291,80 млн доларів. Таким чином, з початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 1183,60 млн доларів.

Як зазначив голова Ради Національного банку Богдан Данилишин, в серпні 2020 року стабілізація валютних надходжень в Україну сприяла згладженій роботі валютного ринку. Завдяки цьому Національний банк відновив викуп надлишок пропозиції іноземної валюти на міжбанківському ринку.

Як повідомляло РБК-Україна, минулого тижня НБУ скоротив купівлю валюти на міжбанку у два рази. Національний банк України (НБУ) протягом тижня 25-28 серпня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 68,00 млн доларів. При цьому центробанк не проводив інтервенції з продажу валюти.