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НБУ за місяць поповнив резерви майже на півмільярда доларів

Київ, Вівторок 01 вересня 2020 12:47
НБУ за місяць поповнив резерви майже на півмільярда доларів
Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Центробанк відновив купівлю валюти

Національний банк України (НБУ) протягом серпня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 460,5 млн доларів. При цьому центробанк не проводив інтервенції з продажу валюти.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Таким чином, НБУ відновив купівлю валюти на міжбанку після липневої паузи.

НБУ за місяць поповнив резерви майже на півмільярда доларів

За даними центробанку, всього з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 4475,40 млн доларів і продав на 3291,80 млн доларів. Таким чином, з початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 1183,60 млн доларів.

НБУ за місяць поповнив резерви майже на півмільярда доларів

Як зазначив голова Ради Національного банку Богдан Данилишин, в серпні 2020 року стабілізація валютних надходжень в Україну сприяла згладженій роботі валютного ринку. Завдяки цьому Національний банк відновив викуп надлишок пропозиції іноземної валюти на міжбанківському ринку.

Як повідомляло РБК-Україна, минулого тижня НБУ скоротив купівлю валюти на міжбанку у два рази. Національний банк України (НБУ) протягом тижня 25-28 серпня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 68,00 млн доларів. При цьому центробанк не проводив інтервенції з продажу валюти.

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