Невелике зростання: що відбувається з курсом долара 27 серпня

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 6 копійок

В обмінних пунктах України 27 серпня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем зріс на 6 копійок до 27,58 гривень за долар. Курс євро виріс на 2 копійки до 32,50 гривень за євро.

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,35 (27,28 - 26 серпня), продажу - 27,58 (27,52 - 26 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,06 (32,00 - 26 серпня), продажу - 32,50 (32,48 - 26 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,39 (3,39 - 26 серпня), продажу 3,77 (3,77 - 26 серпня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 27 серпня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився - 27,48 гривень за долар, курс купівлі - 27,46 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 4 копійки до 32,51 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 27 серпня довідковий курс на рівні 27,45 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 26 серпня (27,36 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 27,40 - 27,60 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Нагадаємо, Мінекономіки поліпшило очікування на 2020 рік за курсом долара. Міністерство очікує, що середньорічний курс у 2020 році становитиме 27 гривень за долар (в офіційному прогнозі - 29,5 гривень за долар), наприкінці року - 28,3 гривень +/- 1 гривня (в офіційному прогнозі - 30 гривень за долар)

Як повідомляло РБК-Україна, глава НБУ Кирило Шевченко заявив, що визнання банку "Аркада" неплатоспроможним не позначиться на банківській системі України, оскільки спеціалізований банк займав невелику частку.