Банкрутство банку "Аркада" не вплине на банківську систему, - голова НБУ

Фото: Кирило Шевченко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Більшість вкладників банку отримають свої кошти

Визнання банку "Аркада" неплатоспроможним не позначиться на банківській системі України. Спеціалізований банк займав невелику частку.

Про це на брифінгу сказав голова НБУ Кирило Шевченко.

За його словами, активи банку "Аркада" в банківській системі складали менш ніж 1,1%. "Тому жодного впливу на роботу банківської системи це не оказує", - сказав він.

Голова НБУ нагадав, що банк "Аркада" існував 27 років як спеціалізований банк, який управляв фондами фінансування будівництва.

"І вже тривалий час забудовники, які пов’язані з банком, затримують введення в експлуатацію низки об’єктів, таких як житловий комплекс "Еврика", "Патріотика" в місті Києві. І відповідальність за недобудови несе забудовник, а не банк. Національний банк не регулює діяльність забудовників", - сказав він.

Як зазначив Шевченко, 72% вкладників банку отримають свої гроші в повному обсязі. "Це 4746 осіб, їх вклади становлять менш ніж гарантована державою сума 200 тисяч гривень. Загалом Фонд гарантування виплатить таким вкладникам 290 млн гривень", - сказав він і додав, що інші вкладники отримають кошти в порядку, встановленому законодавством.

Нагадаємо, Національний банк України 25 серпня відніс банк "Аркада" до категорії неплатоспроможних, а 26 серпня до банку була введена тимчасова адміністрація.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними НБУ, основною причиною банкрутства банку "Аркада" стало виведення власниками банку великої будівлі в центрі Києва і передача її в заставу спорідненим структурам.