Невелике зниження: що відбувається з курсом долара 30 липня

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 7 копійок, євро - на 4 копійки

В обмінних пунктах України сьогодні, 30 липня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 7 копійок до 27,74 гривень за долар. Курс євро знизився на 4 копійки до 32,55 гривень за євро.

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,51 (27,58 - 29 липня), продажу - 27,74 (27,81 - 29 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,00 (32,02 - 29 липня), продажу - 32,55 (32,59 - 29 липня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,50 (3,50 - 29 липня), продажу 3,90 (3,90 - 29 липня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 30 липня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 6 копійок до 27,00 гривень за долар, курс купівлі до 27,64 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 6 копійок до 32,55 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 30 липня довідковий курс на рівні 27,69 грн/долар, не змінивши його порівняно з 29 липня (27,69 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 27,55 - 27,75 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Відзначимо, Кабінет міністрів схвалив "Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021 - 2023 роки", згідно з яким обмінний курс протягом 2021 року в середньому становитиме 29,1 гривень за долар, на кінець року - 28,8 гривень.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль виступив проти штучної девальвації гривні, зазначивши, що курс регулюється ринком.