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Курс долара виріс на міжбанку

Київ, Четвер 30 липня 2020 17:13
Курс долара виріс на міжбанку
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар подорожчав на 9 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 30 липня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії зріс на 9 копійок до 27,73 гривень за долар, курс купівлі до 27,70 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 20 копійок до 32,69 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,7000 - 27,7300 грн/долар, євро 32,6610 - 32,6936 грн/євро, російський рубль 0,3765 - 0,3771 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,7000

27,7300

EUR/UAH

32,6610

32,6936

RUB/UAH

0,3765

0,3771

Курс долара виріс на міжбанку

Відзначимо, 29 липня, торги по долару закрилися в діапазоні 27,6250 - 27,6450 грн/долар, євро 32,4731 - 32,4966 грн/євро, російський рубль 0,3813 - 0,3818 грн/рубль.

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України сьогодні, 30 липня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 7 копійок до 27,74 гривень за долар. Курс євро знизився на 4 копійки до 32,55 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,51 (27,58 - 29 липня), продажу - 27,74 (27,81 - 29 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,00 (32,02 - 29 липня), продажу - 32,55 (32,59 - 29 липня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,50 (3,50 - 29 липня), продажу 3,90 (3,90 - 29 липня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 31 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,69 гривень за долар, що на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 30 липня встановлено на такому рівні: 27,6867 гривень за 1 долар (+0,0016 грн). При цьому курс долара на 28 липня становить 27,6851 гривень за 1 долар.

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