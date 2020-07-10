Невелике зростання: що відбувається з курсом долара 10 липня

В обмінних пунктах України сьогодні, 10 липня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 1 копійку до 27,06 гривень за долар. Курс євро знизився на 11 копійок до 30,52 гривень за євро.

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,84 (26,83 - 9 липня), продажу - 27,06 (27,05 - 9 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 30,02 (30,12 - 9 липня), продажу - 30,52 (30,63 - 9 липня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,43 (3,41 - 9 липня), продажу 3,85 (3,85 - 9 липня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 10 липня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,94 гривень за долар, курс купівлі до 26,92 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 16 копійок до 30,36 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 10 липня довідковий курс на рівні 26,94 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 9 липня (26,93 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 26,90 - 27,05 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Нагадаємо, 9 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що НБУ проводить занадто жорстку монетарну політику.

Відзначимо, в українських умовах пом'якшення політики НБУ зазвичай призводить до сплеску попиту на валюту і зростання курсу долара.

У той же час представник МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив, що Україна повинна зберегти незалежність Національного банку, а також не відходити від принципів інфляційного таргетування та плаваючого валютного курсу.