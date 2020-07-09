Невелике зростання: що відбувається з курсом долара 9 липня

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 1 копійку, євро - на 16 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 9 липня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 1 копійку до 27,05 гривень за долар. Курс євро виріс на 16 копійок до 30,63 гривень за євро.

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,83 (26,81 - 8 липня), продажу - 27,05 (27,04 - 8 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 30,12 (29,97 - 8 липня), продажу - 30,63 (30,47 - 8 липня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,41 (3,43 - 8 липня), продажу 3,85 (3,82 - 8 липня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 9 липня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 26,93 гривень за долар, курс купівлі до 26,91 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 1 копійку до 30,51 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 9 липня довідковий курс на рівні 26,93 грн/долар, знизивши його порівняно з 8 липня (26,94 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 26,85 - 27,05 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Згідно з прогнозом аналітиків, до кінця поточного тижня діапазон курсу буде перебувати в коридорі 26,70-27,10 гривень/долар.

Нагадаємо, міжнародні резерви України в червні 2020 року зросли до 28,5 млрд доларів завдяки кредиту МВФ.