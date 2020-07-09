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Дожмемо держбанки: Зеленський пообіцяв іпотеку не більше 10%

Четвер 09 липня 2020 16:31
Дожмемо держбанки: Зеленський пообіцяв іпотеку не більше 10%
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Лера Полищук

Зараз банки видають іпотеку під 14%, що за словами президента "дуже багато"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація з державними банками дуже складна. Однак він упевнений, що найближчим часом банки зможуть видавати іпотеку під 10%.

Про це він повідомив під час зустрічі з представниками бізнесу у Волинській області.

При цьому президент зазначив, що зараз банки дають іпотеку під 14%, що на його думку, "дуже багато".

"Якщо у нас зарплата умовно на 200 євро менше, але будуть умови, коли людина може взяти собі квартиру без проблем під максимум 10%... Зараз вже деякі комерційні банки вже почали давати іпотеку під 8,8-9% ... Проблема, що поки це не масово", - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що Ощадбанк буде видавати іпотеку під 10% поліцейським чиновникам.

Крім того, заступник глави НБУ Дмитро Сологуб заявив, що зниження комерційними банками ставок по іпотечних кредитах до 10% теоретично можливо, але для цього потрібно істотно знизити ставки за депозитами.

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