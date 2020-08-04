Впевнене зростання: що відбувається з курсом долара 4 серпня

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 13 копійок, євро подешевшав на 6 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 4 серпня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 13 копійок до 27,91 гривень за долар. Курс євро знизився на 6 копійок до 32,80 гривень за євро.

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,66 (27,54 - 3 серпня), продажу - 27,91 (27,78 - 3 серпня) грн за долар. Середній курс покупки євро складає 32,25 (32,13 - 3 серпня), продажу - 32,80 (32,86 - 3 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,44 (3,43 - 3 серпня), продажу 3,86 (3,83 - 3 серпня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 4 серпня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 27,84 гривень за долар, курс купівлі до 27,82 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 17 копійок до 32,83 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 4 серпня довідковий курс на рівні 27,82 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 3 серпня (27,69 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 27,70 - 27,90 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Відзначимо, за прогнозом групи ICU, на поточному тижні курс долара буде коливатися близько рівня 28 гривень, а ситуація на валютному ринку буде залежати від активності виходу нерезидентів із ОВДП і рівня рефінансування боргових виплат.

Нагадаємо, населення України в липні 2020 року продало комерційним банкам готівкової валюти 1 542,9 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 320,9 млн доларів.

Таким чином, у липні знову спостерігалася чистий продаж валюти населенням, який склав 222,0 млн доларів.