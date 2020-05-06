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Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Новини » Економіка     06.05.2020 - 10:43
Міжбанк відкрився зростанням курсу долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар коштує майже 27 гривень

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 5 травня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 26,99 гривень за долар, курс купівлі до 26,96 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 9 копійок до 29,23 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,9600 - 26,9900 грн/долар, євро 29,2030 - 29,2355 грн/євро, російський рубль 0,3652 - 0,3658 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

26,9600

26,9900

EUR/UAH

29,2030

29,2355

RUB/UAH

0,3652

0,3658

Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Нагадаємо, 4 травня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,9400 - 26,9650 грн/долар, євро 29,2999 - 29,3244 грн/євро, російський рубль 0,3647 - 0,3652 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 6 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,97 гривень за долар, що менш ніж на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 6 травня встановлено на такому рівні: 26,9774 гривень за 1 долар (+0,0025 грн). При цьому курс долара на 5 травня становить 26,9749 гривень за 1 долар.

Зазначимо, населення України в квітні 2020 року продало комерційним банкам готівкової валюти 787,3 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 736,4 млн доларів. Обсяг операцій на готівковому ринку в квітні склав 1523,7 млн доларів, що в 1,7 рази менше, ніж у березні (2580,3 млн доларів).

Нагадаємо, перший заступник глави Національного банку України Катерина Рожкова заявила, що зниження курсу долара до гривні у квітні - початку травня 2020 року було викликано рядом факторів, серед яких падіння економічної активності та скорочення імпорту.

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Теми: Курс долара
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