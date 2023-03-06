В небе Киевской области замечена вражеская цель, - ОВА

В воздушном пространстве Киевской области замечена вражеская цель, украинские силы ПВО готовы ее уничтожить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской ОВА.

В администрации также призвали жителей находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги и соблюдать информационную тишину – не фотографировать и не публиковать результаты работы сил ПВО.

"Жители Киевской области! В небе обнаружили воздушную цель. Силы ПВО наготове", - говорится в сообщении Киевской ОВА.

Ранее сообщалось, что силы ПВО Украины в ночь на 6 февраля уничтожили вражеские дроны в Харьковской области.

Также мы писали, что в Брянской области Российской Федерации с помощью дрона была уничтожена автономная башня наблюдения. Напомним, на днях в России заявили об атаке на Брянский аэропорт.

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