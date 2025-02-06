Опасность для Украины заметно возросла: как изменились северокорейские ракеты

По словам высокопоставленных украинских источников, точность последних ракет выросла до 50-100 м от намеченной цели.

Военный источник, пожелавший остаться анонимным, описал заметное улучшение точности всех более чем 20 северокорейских баллистических ракет, которые атаковали Украину за последние несколько недель. Второй источник, высокопоставленный правительственный чиновник, подтвердил выводы.

Военный источник сообщил, что проведенная судебно-медицинская экспертиза обломков не выявила изменений в конструкции ракет, хотя обломков для анализа осталось совсем немного.

Источник сообщил, что два возможных объяснения заключаются в том, что ракеты оснащены более совершенными навигационными системами или рулевым механизмом для облегчения маневрирования.

Ранее во время войны точность ракет составляла 1-3 километра, но самая последняя ракета имела точность от 50 до 100 метров, сообщил военный источник в интервью в Киеве 27 января, впервые обнародовав ранее не публиковавшуюся оценку.

Источник отказался публично раскрыть цели, откуда были выпущены ракеты или даты атак, сославшись на военную тайну.

Россия начала запускать северокорейские баллистические ракеты малой дальности K-23, K-23A и K-24 по Украине в конце 2023 года и с тех пор выпустила около 100, сказал источник. Киев заявляет, что Россия также получила миллионы артиллерийских снарядов и тысячи солдат из Пхеньяна для поддержки своих военных усилий.

В феврале 2024 года генеральный прокурор Украины поставил под сомнение надежность малоизвестного оружия Северной Кореи, заявив, что только две из 24 ракет, выпущенных до того момента, были "относительно точными".

По словам источника, повышение точности оружия произошло внезапно после месяцев неточных запусков. Новая оценка основывалась на том, где упали ракеты, идентифицированные как северокорейские в результате обследований на местах взрывов, по отношению к предполагаемой цели поблизости, сказал источник.

Эксперт по вооружениям из Института политических исследований Асан в Сеуле Ян Ук, к другим факторам, которые могут повысить точность, относятся улучшение информации о цели для экипажей, новые компоненты системы наведения, предоставленные Россией, и усовершенствования, основанные на данных и опыте, которые северокорейские ученые накопили в ходе войны.

Большая полезная нагрузка

Хотя северокорейские баллистические ракеты составляют лишь небольшую часть ракетных ударов России, они несут большую боеголовку весом до одной тонны и имеют дальность до 800 км, сказал военный источник. Искандер-М, эквивалентная российская ракета, несет меньшую полезную нагрузку и имеет меньшую дальность в 500 км.

Москва и Пхеньян стремительно сблизились с 2023 года, когда тогдашний министр обороны России посетил Северную Корею. В прошлом году две стороны подписали договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве".

Когда в ноябре тогдашний госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Сеул, он предупредил, что углубление связей Пхеньяна с Москвой представляет угрозу для глобальных режимов нераспространения.

Советник по национальной безопасности Южной Кореи Шин Вон Сик заявил в ноябре , что Россия поставила Северной Корее зенитные ракеты и средства ПВО в обмен на поставки войск и оружия.

Разведывательное управление Южной Кореи заявило, что Москва также может оказывать Северной Корее помощь в виде поставок деталей для ракет и финансовой поддержки, а также космических технологий.

Эксперт по вооружениям из Института политических исследований Асан в Сеуле Ян Ук заявил, что подобные улучшения ракетного потенциала Северной Кореи имеют тревожные последствия для ее потенциала угрожать Южной Корее, Японии и Соединенным Штатам или продавать модернизированное оружие "несостоятельным" государствам или вооруженным группировкам.

Военный эксперт Ян сообщил, что его контакты в сфере безопасности на Украине также независимо сообщали об усовершенствованиях последних партий северокорейских ракет. "Поскольку они производят ракеты и получают отзывы от заказчиков - российской армии - у них появляется больше опыта в производстве более надежных ракет", - сказал он.

Военные программы Северной Кореи в последние годы стремительно развивались, включая ракеты малой и средней дальности, которые, по словам Пхеньяна, могут быть оснащены ядерными боеголовками. Однако до своего вмешательства в ситуацию в Украине эта долгое время изолированная страна никогда не испытывала новое оружие в боевых действиях.