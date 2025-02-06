Небезпека для України помітно зросла: як змінилися північнокорейські ракети

За словами високопоставлених українських джерел, точність останніх ракет зросла до 50-100 м від наміченої цілі.

Військове джерело, яке побажало залишитися анонімним, описало помітне поліпшення точності всіх більш ніж 20 північнокорейських балістичних ракет, які атакували Україну за останні кілька тижнів. Друге джерело, високопоставлений урядовий чиновник, підтвердило висновки.

Військове джерело повідомило, що проведена судово-медична експертиза уламків не виявила змін у конструкції ракет, хоча уламків для аналізу залишилося зовсім небагато.

Джерело повідомило, що два можливих пояснення полягають у тому, що ракети оснащені більш досконалими навігаційними системами або рульовим механізмом для полегшення маневрування.

Раніше під час війни точність ракет становила 1-3 кілометри, але найостанніша ракета мала точність від 50 до 100 метрів, повідомило військове джерело в інтерв'ю в Києві 27 січня, уперше оприлюднивши оцінку, яка раніше не публікувалася.

Джерело відмовилося публічно розкрити цілі, звідки були випущені ракети або дати атак, пославшись на військову таємницю.

Росія почала запускати північнокорейські балістичні ракети малої дальності K-23, K-23A і K-24 по Україні наприкінці 2023 року і відтоді випустила близько 100, сказало джерело. Київ заявляє, що Росія також отримала мільйони артилерійських снарядів і тисячі солдатів із Пхеньяна для підтримки своїх військових зусиль.

У лютому 2024 року генеральний прокурор України поставив під сумнів надійність маловідомої зброї Північної Кореї, заявивши, що тільки дві з 24 ракет, випущених до того моменту, були "відносно точними".

За словами джерела, підвищення точності зброї відбулося раптово після місяців неточних запусків. Нова оцінка ґрунтувалася на тому, де впали ракети, ідентифіковані як північнокорейські в результаті обстежень на місцях вибухів, стосовно передбачуваної цілі поблизу, сказало джерело.

Експерт з озброєнь з Інституту політичних досліджень Асан у Сеулі Ян Ук, до інших чинників, які можуть підвищити точність, належать поліпшення інформації про мету для екіпажів, нові компоненти системи наведення, надані Росією, і вдосконалення, засновані на даних та досвіді, які північнокорейські вчені накопичили під час війни.

Велике корисне навантаження

Хоча північнокорейські балістичні ракети становлять лише невелику частину ракетних ударів Росії, вони несуть велику боєголовку вагою до однієї тонни і мають дальність до 800 км, сказало військове джерело. Іскандер-М, еквівалентна російська ракета, несе менше корисне навантаження і має меншу дальність у 500 км.

Москва і Пхеньян стрімко зблизилися з 2023 року, коли тодішній міністр оборони Росії відвідав Північну Корею. Торік дві сторони підписали договір про "всеосяжне стратегічне партнерство".

Коли в листопаді тодішній держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав Сеул, він попередив, що поглиблення зв'язків Пхеньяна з Москвою становить загрозу для глобальних режимів нерозповсюдження.

Радник із національної безпеки Південної Кореї Шин Вон Сік заявив у листопаді, що Росія поставила Північній Кореї зенітні ракети і засоби ППО в обмін на постачання військ і зброї.

Розвідувальне управління Південної Кореї заявило, що Москва також може надавати Північній Кореї допомогу у вигляді поставок деталей для ракет і фінансової підтримки, а також космічних технологій.

Експерт з озброєнь з Інституту політичних досліджень Асан у Сеулі Ян Ук заявив, що такі поліпшення ракетного потенціалу Північної Кореї мають тривожні наслідки для її потенціалу погрожувати Південній Кореї, Японії та Сполученим Штатам або продавати модернізовану зброю "неспроможним" державам чи збройним угрупованням.

Військовий експерт Ян повідомив, що його контакти у сфері безпеки в Україні також незалежно повідомляли про вдосконалення останніх партій північнокорейських ракет. "Оскільки вони виробляють ракети і отримують відгуки від замовників - російської армії - у них з'являється більше досвіду у виробництві більш надійних ракет", - сказав він.

Військові програми Північної Кореї останніми роками стрімко розвивалися, включно з ракетами малої та середньої дальності, які, за словами Пхеньяна, можуть бути оснащені ядерними боєголовками. Однак до свого втручання в ситуацію в Україні ця довгий час ізольована країна ніколи не випробовувала нову зброю в бойових діях.