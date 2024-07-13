Просят перевести собственные средства: украинцев предупредили о мошеннических схемах с трудоустройством

С начала полномасштабного вторжения в Украину активизировались мошенники. В частности, одной из их схем является просьба перевести средства за помощь в трудоустройстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Краматорского городского совета.

Как предупредили в киберполиции, мошенники действительно посылают в мессенджерах сообщения с предложениями легкого заработка. Схема заключается в якобы продвижении товаров на известном маркетплейсе. Люди должны купить определенный товар и затем продать его на другом сайте – обычно это сайт мошенников.

Все, кто согласился на такую "работу", получали задания от преступников, за выполнение которых злоумышленники обещали платить деньги.

На первых этапах украинцы действительно могли получать небольшие выплаты на свои банковские карты. Таким образом, они были привлечены к преступной схеме. Далее мошенники требовали зарегистрироваться на их сайте и производить куплю-продажу товаров по инструкциям "менеджеров". Чтобы купить товар, украинцы должны пополнять свой баланс в личном кабинете, перечисляя собственные средства на указанные преступниками банковские карты.

Для вывода средств злоумышленники потребовали повторных перечислений средств на их банковские карты. Такой алгоритм продолжался, пока жертвы не понимали, что имеют дело с мошенниками.

Как избежать мошенничества

не пытайтесь получить деньги от злоумышленников даже на первых этапах, и если вы осведомлены о такой "схеме". Любое общение с ними – это риск потерять средства;

не переходите по сомнительным ссылкам;

проверяйте сайты, где вводите свои платежные данные.

Если вы случайно раскрыли данные своей платежной карты, интернет-банкинга на подозрительном сайте, немедленно звоните в банк по номеру, указанному на обороте карты.

Необходимо заблокировать средства на счете, а в случае несанкционированного списания средств – блокирование трансакций и предоставьте обращение в банк – получатель средств по их блокированию/возврату.

Если вы стали жертвой интернет-мошенничества, немедленно сообщите об этом киберполиции.

Ранее РБК-Украина рассказывала, что мошенники могут использовать отключение света в свою пользу. Они создают фейковые онлайн-ресурсы, например, создавать телеграммы от имени энергетической компании.

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