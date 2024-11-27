Украинцев предупредили об опасности на спортплощадках: похоже на серебристые мячики

Из-за обстрелов в районах, где продолжаются боевые действия, остаются взрывоопасные предметы, в том числе элементы кассетных боеприпасов. Они могут выглядеть как маленькие серебристые "мячики" или игрушки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Как распознать угрозу на детских площадках

Спортивные и игровые площадки, где дети проводят время, могут скрывать опасность. В результате войны на территориях, подвергшихся обстрелам, могут оставаться взрывоопасные предметы. Один из них - элементы кассетных боеприпасов. На вид они напоминают маленькие серебристые "мячики" или игрушки, которые легко привлекают внимание детей.

Эти предметы чрезвычайно опасны: даже незначительный контакт с ними может привести к трагическим последствиям. Именно поэтому важно знать правила поведения и учить этому детей.

Что делать, если вы наткнулись на подозрительный предмет:

Остановитесь и не подходите к объекту. Не трогайте предмет, даже если он кажется безопасным. Позвоните по номеру 101. Сообщите о находке спасателям, указав место, где вы ее увидели.

Видео: ГСЧС Украины

Украина продолжает работу по разминированию территорий, но это сложный и длительный процесс. Будьте внимательны и помогайте повышать уровень осведомленности в своей общине.

Кассетные боеприпасы

Это тип боеприпасов, состоящий из контейнера, содержащего несколько маленьких боеприпасов или "бомб", которые распространяются на большой территории при взрыве. Эти боеприпасы могут быть в виде снарядов, ракет или бомб, которые, взрываясь, разбрасываются на множество меньших элементов, способных взорваться при контакте или через некоторое время.

Наибольшую опасность они представляют, когда не взрываются сразу, а остаются на земле в виде "неразорвавшихся" элементов, которые могут выглядеть как обычные предметы (маленькие мячики или игрушки).