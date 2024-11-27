Украинцев предупредили об опасности на спортплощадках: похоже на серебристые мячики
Из-за обстрелов в районах, где продолжаются боевые действия, остаются взрывоопасные предметы, в том числе элементы кассетных боеприпасов. Они могут выглядеть как маленькие серебристые "мячики" или игрушки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
Как распознать угрозу на детских площадках
Спортивные и игровые площадки, где дети проводят время, могут скрывать опасность. В результате войны на территориях, подвергшихся обстрелам, могут оставаться взрывоопасные предметы. Один из них - элементы кассетных боеприпасов. На вид они напоминают маленькие серебристые "мячики" или игрушки, которые легко привлекают внимание детей.
Эти предметы чрезвычайно опасны: даже незначительный контакт с ними может привести к трагическим последствиям. Именно поэтому важно знать правила поведения и учить этому детей.
Что делать, если вы наткнулись на подозрительный предмет:
- Остановитесь и не подходите к объекту.
- Не трогайте предмет, даже если он кажется безопасным.
- Позвоните по номеру 101. Сообщите о находке спасателям, указав место, где вы ее увидели.
Видео: ГСЧС Украины
Украина продолжает работу по разминированию территорий, но это сложный и длительный процесс. Будьте внимательны и помогайте повышать уровень осведомленности в своей общине.
Кассетные боеприпасы
Это тип боеприпасов, состоящий из контейнера, содержащего несколько маленьких боеприпасов или "бомб", которые распространяются на большой территории при взрыве. Эти боеприпасы могут быть в виде снарядов, ракет или бомб, которые, взрываясь, разбрасываются на множество меньших элементов, способных взорваться при контакте или через некоторое время.
Наибольшую опасность они представляют, когда не взрываются сразу, а остаются на земле в виде "неразорвавшихся" элементов, которые могут выглядеть как обычные предметы (маленькие мячики или игрушки).
Напомним,что на территориях, загрязненных взрывоопасными предметами, устанавливаются упреждающие знаки. Это делается, чтобы люди случайно не оказались в опасных местах.
Кроме того, спасатели отметили, что важно не только рассказывать ребенку, как пользоваться лифтом.Также необходимо обратить внимание на то, как действовать, когда остановился лифт