Что делать детям, если застряли в лифте: разъяснение от ГСЧС
Из-за разрушения энергетической инфраструктуры в Украине были введены графики отключения электроэнергии. Именно поэтому в Украине участились случаи, когда люди застревают в лифте.
О том, как действовать детям в застрявшем лифте, читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке материала использовались источники: сайт Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Содержание
Спасатели заметили, что важно не только рассказывать ребенку, как пользоваться лифтом. Также необходимо обратить внимание на то, как действовать, когда остановился лифт.
Заметим, что самостоятельный проезд ребенка в лифте без сопровождения взрослых запрещен до 12 лет.
Правила поведения в лифте
Независимо от того, как часто вы с ребенком пользуетесь лифтом – следует знать правила поведения в нем.
Нельзя прикасаться к кнопкам без необходимости. Но покажите ребёнку, где звонок и телефон аварийной службы. Однако объясните ребенку, что кнопкой вызова диспетчера или тревоги без необходимости пользоваться не стоит. Ведь – это экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях
Не задерживайтесь при выходе из лифта – следует делать это максимально быстро. Нельзя препятствовать работе двери, закрывая ее руками, ногами или телом.
Важно при входе в кабину посмотреть под ноги, поскольку при несовершенном техническом состоянии лифта уровень пола площадки и кабины может отличаться.
Как успокоиться ребенку
В ГСЧС отметили, что родители должны научить детей преодолевать волнение.
Спасатели советуют опереться на стенку лифта или сесть на пол – это поможет чувствовать себя стабильнее. Если в лифте темно, включите фонарик.
Для того чтобы успокоиться - можно выполнить дыхательное упражнение:
- положи одну руку на живот;
- вторую сложи челноком и прикрой ею губы.
Сделай несколько глубоких вдохов через нос и выдохни через рот. В это время мягко надувай и сдувай живот, как воздушный шар. Выдох – рука опускается вниз к груди, вдох – поднимается ко рту.
Если у вас есть с собой вода – можно сделать медленный глоток между вдохом и выдохом.
Алгоритм действий, если лифт остановился
В случае, если кабина лифта застряла или произошла какая-нибудь другая чрезвычайная ситуация, необходимо ожидать помощи и прибытия технических служб. Поговорите с детьми о том, какую информацию рассказать по телефону, когда им нужна помощь.
Аварийным службам необходимо знать, на каком этаже вы находитесь, если вы знаете, или какое число в последний раз видели на экране. Кто находится с ребенком, и каково его самочувствие.
Категорически запрещено самостоятельно выбраться из застрявшего лифта или пытаться вручную открыть закрытую дверь.
Эти вещи могут показаться очевидными для взрослых, но для детей они часто выглядят запутанными и даже пугающими. Кроме объяснения возможных опасностей, которые могут быть рядом, важно заверить их, что лифты – это чрезвычайно безопасный вид транспорта. Это поможет предотвратить развитие страхов и, как следствие, фобий у детей.
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