Опасные "мячики". Что известно о кассетных бомбах, которыми РФ дистанционно минирует Украину

Российские оккупанты дистанционно минируют Украину, в том числе приграничье Сумской области. Спасатели рассказали о том, что собой представляют кассетные авиабомбы ШОАБ-0,5.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины .

"Враг дистанционно минирует нашу землю, используя шариковые осколочные авиационные бомбы ШОАБ-0,5. Внешне они похожи на небольшой мяч серебристого цвета", - говорится в сообщении.

Такие авиабомбы применяет РФ по приграничным районам Украины.

"Одна кассета РБК-500 содержит 565 шариковых авиабомб ШОАБ-0,5 массой по 400 граммов каждая. Имеют большую зону поражения: когда разлетаются и падают на землю, часть из них не детонирует. Так что от любого прикосновения они могут разорваться, хотя сейсмического датчика нет", - говорят в ГСЧС.

Своим видом, как предупреждают спасатели, они могут привлекать детей.

"Ни в коем случае нельзя приближаться и касаться взрывоопасных предметов. Сразу сообщайте о таких находках на 101. Сверхопасную работу - обезвреживание взрывоопасных предметов выполняют только саперы. Так что предупредите об опасности близких!" - подчеркивают спасатели.