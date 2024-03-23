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В Минздраве рассказали, почему с началом войны COVID "закончился"

Киев, Суббота 23 марта 2024 08:56
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В Минздраве рассказали, почему с началом войны COVID "закончился" Фото: главный санитарный врач Украины Игорь Кузин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Катерина Гончарова, Наталья Юрченко

Коронавирус в Украине во время войны не закончился, но на фоне масштабных обстрелов и боев он отошел на второй план. В Украине продолжают фиксировать случаи заболевания COVID.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Как отметил Кузин, во время войны вопросы безопасности для украинцев были важнее. С 2023 года в Украине и мире коронавирус перешел в категорию постоянных проблем и заболеваний, которые будут регистрироваться в системе здравоохранения.

По его словам, с октября 2023 более 147 тысяч украинцев переболели COVID-19. За пять месяцев зафиксировано 815 летальных исходов. Из них - четыре ребенка в возрасте до 17 лет.

С началом войны вакцинальная кампания спала до почти нулевых показателей.

"Но еще до вторжения РФ в Украине удалось вакцинировать значительное количество населения, поэтому мы все же не наблюдали всплесков заболеваний после начала войны, когда люди начали собираться в бомбоубежищах и интенсивно коммуницировать. И даже несмотря на то, что карантинные ограничения почти полностью отменены. Поэтому "ковид" продолжался, после 24 февраля 2022 года в разных странах он имел разные фазы", - сказал Кузин.

Коронавирус в Украине.

Следует отметить, что ВОЗ официально отменила пандемию коронавируса в мире в мае 2023 года. В Украине сняли ограничения и отменили карантин.

Ранее главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью РБК-Украина сообщал, что в Украине зафиксировано 13 штаммов коронавируса. Заболеваемость в больших городах самая высокая.

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