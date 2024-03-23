Главный санврач Игорь Кузин: COVID – это уже абсолютно рутинное заболевание

С началом полномасштабного вторжения РФ множество разных проблем отошли для украинцев на второй план. Среди них – и "ковид". Показатели по вакцинации резко упали, ведь главной задачей стало спасать свою жизнь во время обстрелов и воздушных тревог. Но коронавирус и другие инфекционные болезни никуда не делись, напоминают врачи.

Врач-эпидемиолог, специалист в области общественного здоровья и главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал в интервью РБК-Украина, какая ситуация с заболеваемостью сейчас, сколько вакцин утилизировали из-за войны и кому сейчас нужно сделать прививку в первую очередь.

Почему с началом полномасштабной войны ковод "закончился"

Сколько вакцин утилизировали после начала вторжения РФ

Стал ли COVID сезонным, как грипп

Сформировался ли у украинцев "коллективный иммунитет"

У кого вирус чаще всего вызывает осложнения

Почему в Украине низкие темпы вакцинации

В каких регионах самая высокая заболеваемость COVID

От каких еще болезней стоит вакцинироваться

Что нужно знать о туберкулезе

– Почему с началом полномасштабного вторжения COVID "закончился"? Ведь в начале 2022 года многим стало не до вакцинации и карантинных ограничений, надо было спасаться от ракетных ударов.

– Здесь вы верно заметили, что "ковид" не "закончился", он продолжался в Украине и во всем мире. В информационном поле и в реальной жизни вопросы безопасности для каждого украинца были на первом плане. Вместе с тем в Украине и мире с весны 2023 года "ковид" перешел в категорию таких же постоянных проблем и постоянных заболеваний, которые будут регистрироваться в системе здравоохранения.

С октября 2023 года 147 тысяч 155 украинцев переболели COVID-19, за эти 5 месяцев зафиксировано 815 летальных исходов. Из них – 4 ребенка до 17 лет. Это довольно значительные цифры. За тот же период было 815 летальных исходов, то есть вирус точно продолжал вызывать не только заболевание, но и смертельные случаи.

С началом большой войны мы столкнулись с тем, что вакцинальная кампания и усилия по вакцинации, к сожалению, спустились до почти нулевых показателей. Но еще до вторжения РФ в Украине удалось вакцинировать значительное количество населения, поэтому мы все же не наблюдали всплесков заболеваний после начала войны, когда люди начали собираться в бомбоубежищах и интенсивно коммуницировать. И даже несмотря на то, что карантинные ограничения почти полностью отменены. Поэтому "ковид" продолжался, после 24 февраля 2022 года в разных странах он имел разные фазы.

Фото: С началом вторжения РФ в Украине закрывали пункты массовой вакцинации и переносили их в ближайшие больницы (Виталий Носач/РБК-Украина)

– Какая тогда была ситуация с вакцинами от COVID, много ли доз пришлось утилизировать?

– Вакцины – это термочувствительное лекарственное средство. То есть их можно использовать, если они хранились при надлежащих температурных условиях. Почти все вакцины в стране на национальных и региональных складах имели адекватный срок годности: иногда это и 9 и 12 месяцев в зависимости от серии. В то время запланированной кампании по вакцинации соблюсти было невозможно. Самое главное – из-за вопроса безопасности, потому что пункты массовой вакцинации не могли работать, были постоянные воздушные тревоги.

Пункты вакцинации вернули в ближайшие больницы, где сохранилась вся сеть и инфраструктура. Еще одна причина закрытия пунктов – значительное количество украинцев покинуло страну. По предварительным данным, по меньшей мере 8 миллионов украинцев находятся за границей, и в пункты стали обращаться редко.

Вакцина, хранившаяся в неподходящих температурных условиях, безусловно, списывалась. Это стандартный протокол. Но больше утилизировали вакцины, которую не удалось использовать из-за уменьшения спроса. Общее количество утилизированных вакцин за весь период с начала полномасштабного вторжения по март 2024 года не превышает пяти миллионов. В других странах Европы списывали гораздо больше. По открытым данным Германия утилизировала около 83 миллионов доз, Италия – 49.

– А почему такие большие разногласия?

– Основной фокус Украина делала гуманитарную поставку вакцины за счет так называемого механизма COVAX. По нему мы получали все вакцины, которые должны были использовать. Этот механизм с одной стороны достаточно гибкий, а с другой – мы просим вакцины, учитывая прогноз, сколько будет использовано. То есть часть вакцин мы просто дальше не просили нам присылать, потому что видели низкий спрос, и поэтому это стало для нас положительным моментом.

С вакцинами, закупленными за счет госбюджета, у нас уже не было такой гибкости. Использовали их, пока сохранялся срок годности. А потом, конечно, пришлось их списывать.

Фото: Игорь Кузин: Коронавирус имеет признаки сезонности и стал постоянной проблемой системы здравоохранения (пресс-служба)

– Стал ли уже COVID сезонным, как грипп?

– Должны констатировать, что это уже абсолютно рутинное заболевание. Как высказываются представители Всемирной организации здравоохранения, это стало постоянной угрозой и постоянной проблемой системы здравоохранения. Да, "ковид" сейчас имеет признаки сезонности, как грипп. Он сейчас четко попадает в основные сезонные пике: начинается больше случаев осенью, с сентября и октября по ноябрь-декабрь. Заболеваемость продолжается в январе, феврале, марте и частично апреле. Также это время, когда увеличивается заболеваемость гриппом.

Начиная с мая мы будем наблюдать вторую небольшую волну. Она всегда меньше, чем первая. Сейчас видим что "ковид" в среднем составляет 1% от общего количества все острых респираторных вирусных инфекций по заболеваемости по состоянию на первую неделю марта.

– Правда ли, что у большинства украинцев уже сформировался иммунитет к большинству штаммов?

– Сейчас циркулирует достаточно большое количество разных штанов Омикрона, и после болезни у человека будет иммунитет сугубо от того вируса, которым он был инфицирован. А вакцина создает широкий иммунитет от всей группы коронавирусов. Поэтому о каком-то "общем" иммунитете я бы не говорил.

Вакцина от Омикрона создает более специфичный иммунитет, но защищает и от других штаммов. Вакцинироваться все еще важно, и нам нужно выйти хотя бы на довоенные показатели. Хотя первичный курс прививки в виде двух рекомендованных доз сделало не так много людей. А по бустерным вакцинам – еще меньшие показатели.

– Можно ли говорить, что COVID уже не так часто вызывает серьезные осложнения, как раньше? В начале пандемии врачи говорили, что вирус приводит к активизации различных тяжелых болезней.

– У пациентов из групп риска "ковид" скорее всего будет протекать в тяжелой форме и сейчас. Единственное, что может действительно снизить отдаленные последствия – это вакцинация. Это уже доказанный миром и наукой факт, поэтому, если человек из группы риска, то не стоит думать, что болезнь пройдет легче и будет меньше последствий. То, что говорили вам врачи – это чаще относилось к разным волнам вируса. Ведь были Альфа, Дельта и другие. У всех была своя специфика.

Сейчас единственный штамм, циркулирующий в стране – это Омикрон и все его ответвления. Вакцинированный человек перенесет его легче, а невакцинированный с сопутствующими болезнями, скорее всего, рано или поздно окажется в учреждении здравоохранения. И чем позже обратится, тем выше риск умереть.

На самом деле это очень вводит в заблуждение: люди думают, что переносят болезнь легко и к врачам не идут. А когда уже есть расстройство дыхания, то на этом этапе оказать адекватную медицинскую помощь бывает все труднее. Поэтому нужно без задержек обращаться к семейному врачу.

Фото: Украина утилизировала гораздо меньше вакцин, чем страны ЕС (Виталий Носач/РБК-Украина)

– Какие сейчас темпы вакцинации от COVID в Украине, они все такие же низкие?

– В январе 2022 года было проведено около двух миллионов прививок, в 2023-м за то же период – всего 130 тысяч, то есть в разы меньше. В январе 2024 года – только 26 000 прививок, то есть уровень вакцинации прогрессивно падает. Население с большой неохотой идет вакцинироваться. Мы задействуем ресурсы, чтобы максимально прививать хотя бы людей из групп риска. Например, пожилых людей. Потому что люди и дальше продолжают болеть "ковидом". Госпитализации остаются на высоком уровне: из тех, кто сейчас болеет, почти 34% приходится лечиться в больницах. В большинстве своем это люди из группы риска.

– В каких регионах сейчас самый высокий уровень заболеваемости?

– Наибольшее количество случаев регистрируется в Ровенской, Днепропетровской и Хмельницкой областях, это такая тройка на сегодня. Но ситуация быстро меняется, потому что это очень динамичная инфекция.

Сейчас мы вернулись в регуляцию локальных карантинных ограничений, действовавшую у нас до пандемии. Если в какой-то области регистрируем эпидпорог, то локальным решением принимаем определенные карантинные ограничения. В целом же рекомендуем ношение масок при посещении общественных мест. По состоянию на сегодняшний день превышение эпидемического порога нет ни в одной области страны. Где-то месяц-полтора мы будем наблюдать в остаточном количестве острые респираторные вирусные инфекции, и потом уже сможем считать итоги этого эпидсезона.

– А где сейчас можно вакцинироваться от COVID?

– По-прежнему у нас продолжает действовать контакт-центр Минздрава. Номер остается тот же: 0-800-60-20-19. По нему можно получить информацию о ближайшем пункте прививки в медучреждениях, какия вакцина, какой график работы, получить ответы на другие вопросы. Также эта информация дублируется и на сайте Министерства здравоохранения есть и на сайтах областных департаментов здравоохранения, центров контроля и профилактики заболеваний. А самый простой вариант – это набрать своего семейного врача и спросить, где ближайший пункт прививки.

После начала полномасштабной войны работа центров массовой вакцинации, работавших в ТРЦ и других приспособленных помещениях для массовых прививок, по соображениям безопасности была остановлена. Сеть пунктов прививок, работающих в амбулаториях, больницах, ЦПМСП – действительна. График работы пунктов прививок в медучреждениях в областях можно просмотреть по ссылке.

– От чего еще сейчас стоит вакцинироваться и какие болезни актуальны весной?

– Детям прежде всего нужно вакцинироваться от полиомиелита. Несмотря на то, что Украина официально преодолела вспышки полио, уровень вакцинации от этой болезни остается на низком уровне. Также детям нужно вакцинироваться от кори. Это инфекция, которая передается очень быстро.

Фото: Всем взрослым стоит вакцинироваться от дифтерии и столбняка каждые 10 лет, – главный санврач (Виталий Носач/РБК-Украина)

Также нужно пройти вакцинацию от дифтерии и от столбняка. Дифтерия – довольно тяжелое инфекционное заболевание, столбняк – часто летальная болезнь, которая передается чаще всего через инфицированные раны. Например, когда ребенок играет и наступает на какой-то ржавый гвоздь. Что касается взрослых, то вакцинация от дифтерии и столбняка тоже очень важна. С 18 лет ревакцинацию следует проходить каждые 10 лет.

– Время от времени в Украине напоминают, что многие болеют туберкулезом. Что об этом нужно знать?

– Нужно знать несколько основных таких вещей. Первое – туберкулез для Украины действительно актуальная болезнь. К сожалению, мы в лидерах в европейском регионе и по "обычному" туберкулезу, и по мультирезистентному. Последний – туберкулез, который не лечится стандартными схемами терапии. Его нужно лечить дольше, применять более широкий ассортимент лекарственных средств. В 2023 году было зарегистрировано 19,800 случаев активного туберкулеза, 639 среди детей до 14 лет. Но это не все данные, потому что сейчас нет статистики по оккупированным частям Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.

Основная профилактика состоит в том, что люди должны обращаться к своему семейному врачу. У каждого из них есть специальный опросник на основные симптомы. А на сайте Центра общественного здоровья можно почитать об основных признаках. При подозрении на болезнь в тот же день пациенту должны провести лабораторное исследование. Сейчас его производят максимально быстро современными тест-системами. Через 1-2 дня диагноз подтвердят или опровергнут.

Многие думают, что туберкулез лечат в стационаре месяцами, что нужно увольняться с работы. Но сейчас Украина использует современные европейские схемы лечения, фактически одни из лучших во всем европейском регионе и в мире. Лечение бесплатное, и сейчас туберкулез излечивается в сроки от 6 и до 9 месяцев. Сначала несколько недель в стационаре, потом дома, когда человек уже не переносит бактерию другим. Детям еще в родильном делают вакцинацию БЦЖ, она обязательна. Единственное противопоказание – когда у ребенка есть определенные пороки развития.

И хочу еще раз подчеркнуть, что когда вы замечаете появление каких-либо симптомов, не игнорируйте их, не теряйте времени и обращайтесь к своему семейному врачу.