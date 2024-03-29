В Закарпатье планируют построить порт на Тисе

Государственное предприятие "Администрация речных портов" обратилось в Закарпатскую областную военную администрацию с запросом о выделении земельного участка на берегу Тисы для строительства речного порта с мультимодальным терминалом

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу ОВА.

По данным пресс-службы, речной порт и мультимодальный терминал станут первыми объектами такого типа в пределах Закарпатья. Благодаря ему можно организовать международные перевозки по Тисе с выходом в более крупные судоходные реки.

Сейчас местные власти Закарпатья изучают документальную базу, проблемные вопросы, коммуницируют со всеми заинтересованными структурами, чтобы разработать стратегию скорейшего воплощения проекта.

Перспективы реализации этого проекта обсудили на совещании совместно со специалистами профильных департаментов областной военной администрации, БУВР Тисы, пограничниками.

Тиса

Река Тиса является одной из самых больших рек в Украине и Европе. Ее протяженность составляет около 965 километров. Река берет свое начало в верховьях Карпат, на южном склоне горы Поп Иван (2028 метров) в Ивано-Франковской области на территории Украины. Дальше Тиса протекает через Венгрию, Словакию, Сербию и Румынию.

Река Тиса впадает в реку Дунай на территории Сербии, что является важной точкой формирования водного ресурса и гидрологического режима этой области Центральной Европы.