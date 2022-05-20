Зеленський про удар по Будинку культури в Лозовій: Абсолютне зло, абсолютна дурість

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний обстріл міста Лозова Харківської області. Глава держави задається питанням, що в голові в росіян, коли вони запускають ракети по об'єктх культури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави.

"Харківська область. Місто Лозова. Російський ракетний удар по щойно реконструйованому будинку культури. Семеро постраждалих, серед яких 11-річна дитина. Окупанти визначили своїми ворогами культуру, освіту та людяність. І не шкодують для них ні ракет, ні бомб. Що в голові в людей, які обирають ось такі мішені? Абсолютне зло, абсолютна дурість", - написав Зеленський.