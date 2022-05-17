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У небі над Дніпропетровською областю ЗСУ збили ворожий безпілотник

Фото: ЗСУ збили БПЛА над Дніпропетровською областю
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 17 травня, в небі над Дніпропетровською областю українські військові збили безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської області Валентина Резніченка.

"Дніпропетровщина. 17 травня. 16.31. Все добре. Наші військові працюють. Збили над областю ворожий безпілотник", - розповів він.

Відзначимо, що над Дніпропетровською областю українські військові регулярно збивають російські БПЛА. Так, українські військові приземлили ще один російський безпілотник у небі над Дніпропетровською областю 3 травня.

Також українські військові збили безпілотний літальний апарат окупантів в Дніпропетровській області і 23 квітня.

Як повідомлялось, російські окупанти обстрілюють Дніпропетровську область фосфорними і касетними боєприпасами, які заборонені Женевською конвенцією.

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Дніпропетровська область