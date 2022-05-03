У Дніпропетровській області збили російський безпілотник
Фото: у Дніпропетровській області збили російський безпілотник (24tv)
Українські військові приземлили ще один російський безпілотник. Цього разу у небі над Дніпропетровською областю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
"Дніпропетровщина, 3 травня. Знову вдале "полювання" наших військових. Збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник", - написав Резніченко.
Нагадаємо, керівник Центру територіальної оборони Дніпра Геннадій Корбан заявив, що місто є метою Російської Федерації, а також пуповиною між фронтами. За його словами, Дніпро потрібен рашистам, оскільки він є великим промисловим центром.
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