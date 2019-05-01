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На Гаваях розбився туристичний вертоліт

Новини » Надзвичайні події    01.05.2019 - 07:56
На Гаваях розбився туристичний вертоліт
Фото: аварія вертольоту на Гаваях (twitter.com / AllysonBlairTV)

В результаті катастрофи загинули 3 людини

На Гавайських островах в результаті аварії туристичного вертольоту загинули люди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Як повідомляється, туристичний вертоліт Robinson R44 зазнав аварії у житловому районі округу Гонолупу. В результаті інциденту загинули 3 людини - пілот та двоє пасажирів.

"Туристичний вертоліт впав у гавайському житловому районі та загорівся, убивши всіх трьох людей на борту", - розповіли чиновники.

Зазначається, що чотиримісний вертоліт Robinson R44 належав туристичної компанії Novictor Helicopters.

Слідчі ще не встановили причину аварії.

Нагадаємо, раніше у Болгарії поблизу населеного пункту Орізарі сталася аварія легкомоторного приватного літака. В результаті катастрофи загинули  2 людини. За словами очевидців, у літака під час польоту відірвалося крило.

Раніше РБК-Україна повідомляло, в Ірані розбився рятувальний вертоліт. Авіакатастрофа сталась в іранській провінції Чегармехаль і Бахтиарія. В результаті авіакатастрофи загинули п'ять осіб.

Крім того, в американському штаті Арізона зазнав аварії вертоліт морських піхотинців Сполучених Штатів. Аварія сталася біля міста Юма близько 20:45 за місцевим часом. За останньою інформацією, внаслідок аварії вертольота AH-1Z Viper загинули двоє пілотів.

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