Небанківським установам дозволять продавати валюту онлайн

Національний банк України (НБУ) у 2020 році дозволить небанківським установам продавати валюту онлайн фізичним особам. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Нацбанку в Facebook.

Так, у НБУ нагадали, що з 7 лютого 2019 року українцям було дозволено купувати валюту онлайн, щою усунути необхідність йти до банківської каси чи вуличного обмінника. Вже цього року Нацбанк планує дозволити небанківським установам продавати валюту онлайн.

"Національний банк продовжуватиме валютну лібералізацію і надалі. Зокрема, після імплементації закону про спліт Національний банк дозволить продавати валюту онлайн не лише банкам, але й небанківським фінансовим установам, які перейдуть під нагляд НБУ з середини 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НБУ на 11 січня знизив офіційний курс долара до 23,96 гривень, що на 15 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара встановлено на рівні 23,9677 гривень за долар (-0,1513).

Також РБК-Україна писало, що глава Нацбанку Яків Смолій в інтерв'ю проекту "KRYM - критичне мислення" заявив, що сумнівається в значному зниженні курсу гривні щодо іноземних валют у 2020 році.