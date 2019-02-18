У Неаполі затримали 30 осіб за підозрою у зв'язках з мафією

На думку слідства, затримані виконували накази лідерів клану

В ходе рейда в Неаполе итальянские карабинеры задержали 30 человек по подозрению в связях с мафиозным кланом "Секуино". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на агентство ANSA.

Указано, что правоохранители получили два постановления об аресте. В документах отмечается, что подозреваемым вменяют связи с мафией, вымогательство, а также незаконную торговлю оружием и наркотиками.

Так, клан "Секуино" ведет борьбу за контроль над районом Рионе Санита, который расположен к северу от исторического центра Неаполя.

По мнению следствия, задержанные выполняли приказы лидеров клана - братьев Сальваторе и Николы Секуино. При этом братья в настоящий момент отбывают наказание в тюрьме.

Напомним, в начале декабря 2018 года правоохранители Германии, Бельгии и Испании провели масштабную спецоперацию по делу о наркоторговле, мошенничестве и связях с итальянской мафиозной группировкой "Ндрангета", в результате которой в ФРГ задержали 14 человек.

Как писало РБК-Украина ранее, итальянская полиция в конце ноября конфисковала восемь вилл, незаконно построенных в Риме, мафиозным кланом Касамоника.

Добавим также, в сентябре Папа Римский Франциск посетил Сицилию, где выступил с обращением к членам мафии. В частности, он призвал мафиози отказаться от преступлений и насилия.