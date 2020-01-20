"Не втягуйте нас у внутрішню політику": Пристайко звернувся до США

Фото: Вадим Альперін (t.me/V_Zelenskiy_official)

Тактика України - це підтримка від Парламенту та Конгресу США

Глава Міністерства закордонних справ Вадим Пристайко звернувся до США з проханням перестати втягувати Україну у внутрішньо-політичні події. Про це він повідомив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Пристайко зазначив, що тактика України базується на тому, що підтримки від Парламенту та Конгресу США - це є запорука стійкості українських відносин з США.

"Що стосується імпічменту, ця тема вже настільки вибачте набридла, що ми вкотре кажемо, це не до вас журналістів, а до американської сторони: будь-ласка, не втягуйте нас у внутрішньо-політичні події. Наша тактика і стратегія базується на тому, що для нас підтримка від Парламенту та Конгресу США - це є запорука стійкості наших відносин з США. Ми не брали участі у внутрішньо-політичній боротьбі. Так само сподіваємось, що і в нашій внутрішньо-політичній боротьбі інші сторони не беруть участі", - заявив Пристайко.

Нагадаємо, до цього Пристайко заявив, що на тлі спроб домогтися імпічменту президента США Дональда Трампа тема України в цій країні стає "токсичної".

У свою чергу, президент України Володимир Зеленський заявив, що зробив усе можливе, аби побудувати хороші відносини із американським президентом Дональдом Трампом.

Нагадаємо, 19 січня представники Демократичної партії США направили в Сенат докладне обгрунтування імпічменту президента Дональда Трампа. Документ займає 111 сторінок.