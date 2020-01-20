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"Не втягивайте нас во внутреннюю политику": Пристайко обратился к США

Новости » Политика     20.01.2020 - 12:17
"Не втягивайте нас во внутреннюю политику": Пристайко обратился к США
Фото: Вадим Альперин (t.me/V_Zelenskiy_official)

Тактика Украины - это поддержка от Парламента и Конгресса США

Глава Министерства иностранных дел Вадим Пристайко обратился к США с просьбой перестать втягивать Украину во внутренне-политические события. Об этом он сообщил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Пристайко отметил, что тактика Украины базируется на том, что поддержки от Парламента и Конгресса США - это залог устойчивости украинских отношений с США.

"Что касается импичмента, эта тема уже настолько извините надоела, что мы в очередной раз говорим, это не к вам журналистам, а к американской стороне: пожалуйста, не втягивайте нас во внутренне-политические события. Наша тактика и стратегия базируется на том, что для нас поддержка от Парламента и Конгресса США - это залог устойчивости наших отношений с США. Мы не принимали участия во внутриполитической борьбе. Так же надеемся, что и в нашей внутриполитической борьбе другие стороны не принимают участия", - заявил Пристайко.

Напомним, до этого Пристайко заявил, что на фоне попыток добиться импичмента президента США Дональда Трампа тема Украины в этой стране становится "токсичной".

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сделал все возможное, чтобы построить хорошие отношения с американским президентом Дональдом Трампом.

Напомним, 19 января представители Демократической партии США направили в Сенат подробное обоснование импичмента президента Дональда Трампа. Документ занимает 111 страниц.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиимпичментВадим Пристайко
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