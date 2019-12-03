ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Республіканці випустили доповідь на захист Трампа щодо імпічменту

Новини » Політика     03.12.2019 - 04:37
Республіканці випустили доповідь на захист Трампа щодо імпічменту
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Звіт республіканців вийшов на добу пізніше даних, які готують демократи

Республіканська партія США підготувала доповідь, в якій спростовуються звинувачення проти американського президента Дональда Трампа і повідомляється про недоцільність процедури імпічменту. Документ опублікований на сайті партії.

У звіті на 123 сторінки говориться, що Трамп не порушував законодавство внаслідок його телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським. Також, на думку республіканців, у представлених твердженнях демократів і в словах свідків з їх сторони "немає доказів про наявність підкупу, вимагання або будь-яких інших серйозних злочинів".

"Розслідування імпічменту і те, як його проводять демократи, створює небезпечний прецедент", - йдеться в документі.

Республіканці спростували твердження демократів про те, що Трамп чинив тиск на Україну, вимагаючи розпочати розслідування проти сина колишнього віце-президента США Джо Байдера в обмін на військову допомогу Україні.

Як повідомив телеканал CNN, республіканці зі своїм звітом випередили демократів, оскільки ті поки не опублікували офіційний звіт зі своїми доводами. Вони збиралися представити доповідь у вівторок, 3 грудня. Ця доповідь буде передана в сенат США для голосування по імпічменту.

Трамп уже прокоментував появу цього звіту. Він зазначив, що читав документ в літаку дорогоб до Лондона, де відбудуться зустрічі НАТО.

"Відмінна робота! У радикальних лівих немає ніякої справи. Прочитайте стенограми. Це не повинно бути дозволено. Чи можемо ми піти до Верховного суду, щоб зупинити це?", - написав Трамп в Twitter.

Нагадаємо, в Білому домі заявили, що ні президент США Дональд Трамп, ні його адвокати не будуть брати участь у слуханнях щодо імпічменту у середу в Судовому Комітеті.

Конгрес США завтра розгляне доповідь щодо імпічменту Трампа На слухання про імпічмент Трампа викличуть науковців з конституційного права
Новини України Президент СШАДональд Трампімпічмент
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся