ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський сказав, що зробив усе можливе для хороших відносин з Трампом

Новини » Політика     20.01.2020 - 07:07
Зеленський сказав, що зробив усе можливе для хороших відносин з Трампом
Фото: Володимир Зеленський і Дональд Трамп (president.gov.ua)

Український президент на фоні процесу імпічменту Трампа зазначив, що не зробив нічого протизаконного

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зробив усе можливе, аби побудувати хороші відносини із американським президентом Дональдом Трампом. Про це він сказав в інтерв'ю The Times of Israel.

Коментуючи нинішню ситуацію, яка склалася із Трампом після розмови із новообраним українським президентом та спричинила процедуру імпічменту американського лідера, Зеленський заявив, щоне зробив нічого протизаконного.

"Я не робив нічого протизаконного. У мене були телефонні переговори з президентом Сполучених Штатів. Я зробив те, що міг, як президент України, щоб мати гарні, надійні та міцні відносини з одним з наших стратегічних партнерів, Сполученими Штатами Америки", - підкреслив Зеленський.

Він додав, що у даній ситуації він чинить так, аби Україна "не була втягнута у політичну ситуацію в Сполучених Штатах".

"Це їхня країна, і вони відносяться до своєї країни так, як їм подобається. І я не хочу, щоб вони втягували нас у справи, пов'язані із їхньою внутрішньою політикою", - зауважив український президент.

Нагадаємо, 19 січня представники Демократичної партії США направили в Сенат докладне обгрунтування імпічменту президента Дональда Трампа. Документ займає 111 сторінок. Трампа звинувачують у використанні президентських повноважень для тиску на іноземний уряд - тобто на українську владу.

Трамп назвав процес імпічменту "обманом" і неодноразово наполягав на тому, що його телефонна розмова з президентом України Володимиром Зеленським була "ідеальною".

У США демократи вимагають викликати у Сенат партнера адвоката Трампа Сенат США розпочав судовий розгляд щодо імпічменту Трампа
Новини України Володимир ЗеленськийДональд Трампімпічменттелефонный разговор
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся