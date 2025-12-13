"Не верьте фейкам": украинские военные запустили флешмоб и обращаются с передовой

В своих обращениях бойцы отмечают, что фейки и информационные вбросы со стороны России имеют целью давить на украинское общество и попытаться повлиять на ход мирных переговоров. На самом деле ситуация на позициях контролируемая, а оборона - стабильная.

"Каждый день уничтожаем врага. Не падаем духом, победа будет за нами", - говорят военные в видео, подчеркивая, что украинская армия остается сплоченной.

По словам военных, такие обращения - ответ на волну дезинформации, которую распространяют анонимные Telegram-каналы и российские ресурсы. Защитники призывают украинцев доверять только официальным источникам и проверенным сообщениям.