"Не исключаем любые сценарии". Глава Донецкой ОВА очертил ситуацию в Бахмуте

"Не исключаем мы любые сценарии. Но действуем исключительно по вертикали. Все военные находятся на рубежах защиты. И принимаются все максимальные меры, чтобы этого не произошло", - сказал Кириленко, отвечая на вопрос о том, готовится ли он к возможному захвату Бахмута российскими войсками.

По словам главы ОВА, сейчас Бахмут держится.

"Но, конечно, с учетом того, что для ВСУ, для военного командования защита родной земли, территорий, суверенитета государства, безусловно, является самым высоким приоритетом, но при этом мы понимаем, что жизнь и здоровье наших защитников является одним из основных приоритетов. Поэтому, извините, использовать защитников, как пушечное мясо, никто не будет", - отметил Кириленко.

Он подчеркнул, что сейчас делается все возможное, чтобы как можно больше уничтожить врага, чтобы его наступательная пыль была погашена.

Также Кириленко прокомментировал планы противника захватить в марте Донецкую область, отметив, что врага не стоит недооценивать.

"Враг пытался выйти на границу Луганской области в мае и максимум до июля захватить всю Донецкую область. Бахмут (относилась задача) захватить в крайние сроки (и после этого они уже были довольно размыты) - это сентябрь 2022 года. Это я привел факты", - сказал Кириленко.

Глава Донецкой области добавил, он рассчитывает на то, чтобы "максимально сосредоточить усилия" на оборонных укреплениях, на проведении "четкого, скоординированного, слаженного действия" с военным командованием для того, чтобы защитить область.

"И скажу, что те планы, которые были на июль месяц, сентябрь месяц... Большая территория Донбасса была оккупирована. С учетом деоккупации Лиманской и Святогорской общин сейчас под контролем Украины, украинской власти, ВСУ, в первую очередь - практически 52% Донецкой области. Поэтому мы будем стоять столько, сколько нужно на своей земле", - подытожил Кириленко.