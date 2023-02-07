"Не виключаємо будь-які сценарії". Голова Донецької ОВА окреслив ситуацію в Бахмуті

"Не виключаємо ми будь-які сценарії. Але діємо виключно по вертикалі. Всі військові перебувають на рубежах захисту. І вживаються всі максимальні заходи, щоб цього не відбулося", - сказав Кириленко відповідаючи на запитання про те, чи готується він можливого захоплення Бахмута російськими військами.

За словами очільника ОВА, зараз Бахмут тримається.

"Але, звичайно, з урахуванням того, що для ЗСУ, для військового командування захист рідної землі, територій, суверенітету держави, безумовно, є найвищим пріоритетом, але при цьому ми розуміємо, що життя та здоров’я наших захисників є одним з основних пріоритетів. Тому, вибачте, використовувати захисників, як гарматне м’ясо, ніхто не буде", - зазначив Кириленко.

Він підкреслив, наразі робиться все можливе, щоб якомога більше знищити ворога, щоб його наступальний пил був загашений.

Також Кириленко прокоментував плани противника захопити до березня Донецьку область, зазначивши, що ворога не варто недооцінювати.

"Ворог намагався вийти на кордон Луганської області у травні і максимум до липня захопити всю Донецьку область. Бахмут (ставилася задача) захопити у крайні терміни (і після цього вони вже були доволі розмиті) - це вересень 2022 року. Це я навів факти", - сказав Кириленко.

Очільник Донецької області додав, що розраховує на те, щоб "максимально зосередити зусилля" на оборонних укріпленнях, на проведенні "чіткої, скоординованої, злагодженої дії" з військовим командуванням для того, щоб захистити область.

"І скажу, що ті плани, які були на липень місяць, вересень місяць... Більша територія Донеччини була окупована. З урахуванням деокупації Лиманської і Святогірської громад наразі під контролем України, української влади, ЗСУ, в першу чергу, - практично 52% Донеччини. Тому ми будемо стояти стільки, скільки потрібно на своїй землі", - підсумував Кириленко.