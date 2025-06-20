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Глава нацразведки США теряет расположение Трампа: в CNN узнали причину

США, Пятница 20 июня 2025 10:40
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Глава нацразведки США теряет расположение Трампа: в CNN узнали причину Фото: директор Национальной разведки США Тулси Габбард (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард, похоже, теряет благосклонность президента Дональда Трампа. Это связано с ее отношением к ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как пишет издание, после завершения саммита G7 в Канаде Трамп, находясь на борту самолета Air Force One, прокомментировал эскалацию напряжения между Израилем и Ираном.

Журналисты напомнили о заявлении Габбард, озвученном в Конгрессе в марте, где она утверждала, что Иран не занимается активным созданием ядерного оружия, что противоречит позиции Израиля.

"Мне безразлично, что она сказала. Я думаю, что они (иранские чиновники) были очень близки к тому, чтобы ее получить", - цитируют СМИ слова Трампа.

Эти слова вызвали споры внутри администрации. Источники CNN сообщают, что Габбард, которую сначала считали перспективным игроком в команде нацбезопасности, постепенно потеряла поддержку части Белого дома и "отошла от месседжа", в частности по ситуации в Израиле и Иране.

Еще несколько недель назад представители Белого дома уверяли, что президент не только благосклонно относится к Габбард, но и охотно проводит с ней время.

Хотя некоторые в администрации сомневались в ее способности справиться с должностью, Трамп и его команда позволяли ей войти в курс дел и адаптироваться к новым обязанностям.

Причиной конфликта стало видео, где директор нацразведки США предупредила об угрозе ядерной войны, что президент воспринял как критику его курса.

Впрочем, она имеет поддержку вице-президента Джей Ди Венса, который назвал ее "важным членом" команды. Официально в администрации отрицают конфликт, а увольнение пока не рассматривается.

На вопрос, грозит ли Габбард увольнение, один высокопоставленный чиновник Белого дома ответил, что президент колеблется увольнять кого-то.

"Он не заинтересован в ее увольнении сейчас, потому что она не наносит никакого вреда. Я думаю, что он ставит под сомнение ее мнение как ценность, особенно после того видео", - цитирует издание слова чиновника.

CNN отмечает, что Габбард - бывшая конгрессвумен-демократ, которая присоединилась к команде Трампа после того, как сменила политическую ориентацию.

Она активно выступает против внешних военных вмешательств и стала одной из самых громких фигур в политике национальной безопасности Трампа. В то же время, по данным CNN, некоторые чиновники считают, что она до сих пор не полностью освоила свою роль в сложной разведывательной структуре США.

Что известно о Тулси Габбард

Напомним, еще в ноябре 2024 года стало известно, что Дональд Трамп решил назначить на должность директора Национальной разведки США Тулси Габбард. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины ранее обвинял ее в распространении антиукраинской пропаганды.

Объявляя свое решение о назначении, Трамп отметил Габбард, заявив, что она внесет в разведку "бесстрашный дух" и поможет достичь "мира через силу".

Габбард является подполковником армейского резерва США, она служила в Ираке, была давним критиком внешнеполитического истеблишмента.

В июне Габбард призвала мир остановить "путь к ядерной войне" и обвинила "разжигателей войны" в том, что они подвели мир ближе к грани ядерного уничтожения.

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