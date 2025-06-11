Глава нацразведки США предупредила о риске ядерного уничтожения человечества
Директор Национальной разведки США Тулси Габбард призвала мир остановить "путь к ядерной войне" и обвинила "разжигателей войны" в том, что они подвели мир ближе к грани ядерного уничтожения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Видеообращение с такими словами она опубликовала в соцсетях после визита в Хиросиму, город, пострадавший от ядерной атаки США в 1945 году.
В коротком видео Габбард подробно рассказывает о последствиях ядерного удара, подчеркивая, что современное ядерное оружие в разы мощнее того, что применили во время Второй мировой войны.
"Одна ядерная бомба сегодня может убить миллионы людей за несколько минут", - предупредила она.
Политик остро раскритиковала мировую элиту, обвинив ее в безответственности и убеждении, что "имеют ядерные убежища" и избегут последствий ядерной войны.
"Мы, люди, должны высказаться и требовать прекращения этого безумия", - призвала Габбард.
Видео появилось на фоне продолжающихся переговоров США и Ирана по ядерной сделке.
В понедельник Дональд Трамп сообщил, что Иран отклонил предложение, которое бы запретило ему обогащать уран - ключевой материал для создания ядерного оружия.
Обвинения
Габбард, бывшая конгрессвумен от Демократической партии, известна своей критикой "ястребов войны" и призывами к укреплению ядерных договоров.
После перехода в Республиканскую партию она поддержала Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года.
"Разжигатели войны пытаются втянуть нас в Третью мировую войну, которая может закончиться только одним способом: ядерным уничтожением и страданиями и смертью всех наших близких", - писала Габбард в 2023 году в Х.
Она обвиняла бывшего президента США Джо Байдена, президента Украины Владимира Зеленского, "неоконсерваторов НАТО", Конгресс и СМИ в опасной политике, ведущей человечество к "ядерному холокосту".
Что известно о Габбард
Напомним, еще в ноябре 2024 года стало известно, что Дональд Трамп решил назначить на должность директора Национальной разведки США Тулси Габбард. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины ранее обвинял ее в распространении антиукраинской пропаганды.
Трамп, объявляя о своем выборе на эту должность, похвалил Габбард и сказал, что она привнесет "бесстрашный дух" в разведывательные службы и обеспечит "мир силой".
Габбард является подполковником армейского резерва США, она служила в Ираке, была давним критиком внешнеполитического истеблишмента.
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