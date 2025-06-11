Глава нацразведки США предупредила о риске ядерного уничтожения человечества

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард призвала мир остановить "путь к ядерной войне" и обвинила "разжигателей войны" в том, что они подвели мир ближе к грани ядерного уничтожения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Видеообращение с такими словами она опубликовала в соцсетях после визита в Хиросиму, город, пострадавший от ядерной атаки США в 1945 году.

В коротком видео Габбард подробно рассказывает о последствиях ядерного удара, подчеркивая, что современное ядерное оружие в разы мощнее того, что применили во время Второй мировой войны.

"Одна ядерная бомба сегодня может убить миллионы людей за несколько минут", - предупредила она.

Политик остро раскритиковала мировую элиту, обвинив ее в безответственности и убеждении, что "имеют ядерные убежища" и избегут последствий ядерной войны.

"Мы, люди, должны высказаться и требовать прекращения этого безумия", - призвала Габбард.

Видео появилось на фоне продолжающихся переговоров США и Ирана по ядерной сделке.

В понедельник Дональд Трамп сообщил, что Иран отклонил предложение, которое бы запретило ему обогащать уран - ключевой материал для создания ядерного оружия.

Обвинения

Габбард, бывшая конгрессвумен от Демократической партии, известна своей критикой "ястребов войны" и призывами к укреплению ядерных договоров.

После перехода в Республиканскую партию она поддержала Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года.

"Разжигатели войны пытаются втянуть нас в Третью мировую войну, которая может закончиться только одним способом: ядерным уничтожением и страданиями и смертью всех наших близких", - писала Габбард в 2023 году в Х.

Она обвиняла бывшего президента США Джо Байдена, президента Украины Владимира Зеленского, "неоконсерваторов НАТО", Конгресс и СМИ в опасной политике, ведущей человечество к "ядерному холокосту".