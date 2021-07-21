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Лукашенко звинуватив Європу у розпалюванні третьої світової війни

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Мінськ, Середа 21 липня 2021 16:28
Лукашенко звинуватив Європу у розпалюванні третьої світової війни Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Дмитро Левицький

Глава білоруського режиму Олександр Лукашенко звинуватив Європу у веденні гібридної війни. Лукашенко заявив, що Європа підштовхує країни до третьої світової війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Лукашенка для Sky News Arabia.

"Європейці, націлюючи гібридну війну проти нас, Росії і навіть Китаю, створюють не тільки осередок сильного напруги, але і підштовхують до третьої світової війни", - сказав він.

Лукашенко зазначив, що підштовхують до нової світової війни виключно "бездумні політики" країн. Лукашенко стверджує, що ці європейські країни "не самостійні в своїй політиці" і "перебувають в колоніальній залежності від США".

"Відносини США та країн Західної Європи - це відносини метрополії та колонії", - заявив глава білоруського режиму.

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Олександр Лукашенко Білорусь Европа
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