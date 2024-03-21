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"Не стоит преувеличивать". Боррель призвал перестать пугать войной европейцев

Фото: Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Мирных жителей стран Европы стоит перестать пугать войной. Она не является неизбежной.

Об этом заявил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Призывы к европейским лидерам осознать стоящие перед ними проблемы хороши, но не стоит и преувеличивать. Война не является неизбежной. Я слышал, как некоторые говорят, что война неизбежна. Слава Богу, что она не неизбежна", - отметил Боррель. 

По его словам, страны Европы просто поддерживают Украину, но не участвуют в войне с Россией. При этом он отметил, что страны ЕС должны готовиться к будущему, наращивая способности оборонной промышленности.

"Но не пугайте людей без необходимости, война не является неизбежной. Что неизбежно, так это необходимость поддержать Украину", - добавил Боррель. 

Что предшествовало

Напомним, 21-22 марта проходит саммит ЕС с участием лидеров стран блока. Глава Евросовета Шарль Мишель в пригласительном письме на саммит отметил, что Евросоюз должен перейти в режим военной экономики из-за возможных будущих угроз со стороны Российской Федерации.

Он подчеркивал, что блока сталкивается с наибольшей угрозой безопасности со времен Второй мировой войны. Поэтому настало время принять радикальные и конкретные шаги, чтобы быть готовыми к обороне, и поставить экономику ЕС на "военные рельсы".

При этом европейские лидеры уже неоднократно заявляли об угрозе нападения России. В частности, президент Польши Анджей Дуда допустил нападение страны-агрессора в 2026 году.

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ЕвросоюзРоссийская ФедерацияЖозеп БоррельВойна России против Украины