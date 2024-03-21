"Не стоит преувеличивать". Боррель призвал перестать пугать войной европейцев

"Призывы к европейским лидерам осознать стоящие перед ними проблемы хороши, но не стоит и преувеличивать. Война не является неизбежной. Я слышал, как некоторые говорят, что война неизбежна. Слава Богу, что она не неизбежна", - отметил Боррель.

По его словам, страны Европы просто поддерживают Украину, но не участвуют в войне с Россией. При этом он отметил, что страны ЕС должны готовиться к будущему, наращивая способности оборонной промышленности.

"Но не пугайте людей без необходимости, война не является неизбежной. Что неизбежно, так это необходимость поддержать Украину", - добавил Боррель.