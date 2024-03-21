"Не варто перебільшувати". Боррель закликав перестати лякати війною європейців

"Заклики до європейських лідерів усвідомити проблеми, які стоять перед ними, хороші, але не варто і перебільшувати. Війна не є неминучою. Я чув, як деякі кажуть, що війна неминуча. Слава Богу, що вона не неминуча", - зазначив Боррель.

За його словами, країни Європи просто підтримують Україну, але не беруть участь у війні з Росією. При цьому він зазначив, що країни ЄС мають готуватися до майбутнього, нарощуючи можливості оборонної промисловості.

"Але не лякайте людей без необхідності, війна не є неминучою. Що неминуче, то це необхідність підтримати Україну", - додав Боррель.