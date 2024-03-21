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"Не варто перебільшувати". Боррель закликав перестати лякати війною європейців

Фото: Жозеп Боррель, голова дипломатії ЄС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Мирних жителів країн Європи варто перестати лякати війною. Вона не є неминучою.

Про це заявив голова дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Заклики до європейських лідерів усвідомити проблеми, які стоять перед ними, хороші, але не варто і перебільшувати. Війна не є неминучою. Я чув, як деякі кажуть, що війна неминуча. Слава Богу, що вона не неминуча", - зазначив Боррель.

За його словами, країни Європи просто підтримують Україну, але не беруть участь у війні з Росією. При цьому він зазначив, що країни ЄС мають готуватися до майбутнього, нарощуючи можливості оборонної промисловості.

"Але не лякайте людей без необхідності, війна не є неминучою. Що неминуче, то це необхідність підтримати Україну", - додав Боррель.

Що передувало

Нагадаємо, 21-22 березня триває саміт ЄС за участю лідерів країн блоку. Глава Євроради Шарль Мішель у запрошенні на саміт зазначив, що Євросоюз має перейти в режим військової економіки через можливі майбутні загрози з боку Російської Федерації.

Він наголошував, що блок стикається з найбільшою загрозою безпеці з часів Другої світової війни. Тому настав час вжити радикальних та конкретних кроків, щоб бути готовими до оборони, і поставити економіку ЄС на "військові рейки".

При цьому європейські лідери вже неодноразово заявляли про загрозу нападу Росії. Зокрема, президент Польщі Анджей Дуда допустив напад країни-агресора у 2026 році.

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