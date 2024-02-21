ua en ru
Ср, 21 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Не стоит обижаться": Данилов ответил, чем вызвана блокировка границы с Польшей

Украина Польша, Среда 21 февраля 2024 10:37
UA EN RU
"Не стоит обижаться": Данилов ответил, чем вызвана блокировка границы с Польшей Фото: секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что блокирование границы с Польшей вызвано выборами в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью.

По словам Данилова, в Польше прошли парламентские выборы, а в этом году запланированы еще выборы в Европейский парламент.

"Именно с этим связана ситуация с фермерами. В настоящее время сельскохозяйственное лобби во всех странах достаточно объединено, и таким образом они защищают свои права, как они считают", - сказал Данилов.

Он подчеркнул, что Украина должна заключать договоренности с Евросоюзом и должна обращаться в инстанции объединения для решения проблемы с границей.

Напомним, что в польском правительстве грозятся ввести новые ограничения на импорт украинской продукции, если Киев не согласится сотрудничать.

Ситуация на границе Украины и Польши

Напомним, с ноября 2023 года польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. В январе границу удалось разблокировать, когда польское правительство подписало соглашение с перевозчиками,

В феврале протесты на польско-украинской границе возобновились. Пункты пропуска блокируют фермеры, а недавно они заявили о "тотальной блокаде" границы, а также начали высыпать украинское зерно.

Детальнее о том, что происходит на польско-украинской границе - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша
NEWS
"У них нет сил". Буданов рассказал, как может изменится ситуация на фронте после Авдеевки
"У них нет сил". Буданов рассказал, как может изменится ситуация на фронте после Авдеевки
DAILY
Как спецподразделение ГУР освобождало Харьковщину. История командира из "Кракена"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Как спецподразделение ГУР освобождало Харьковщину. История командира из "Кракена"