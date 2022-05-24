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"Не вбиваю дітей і старих". Президент Філіппін відхрестився від його порівняння з Путіним

Фото: президент Філіппін Родріго Дутерте (pcoo.gov.ph)
Автор: Іван Носальський

Президент Росії Володимир Путін винний у смерті багатьох мирних жителів, у тому числі дітей та старих людей. Він є вбивцею.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Independent, про це заявив президент Філіппін Родріго Дутерте.

"Багато хто каже, що ми з Путіним обидва вбивці. Я давно казав вам, філіпінцям, що я справді вбиваю. Але я вбиваю злочинців, я не вбиваю дітей та старих", - сказав голова філіппінської держави.

При цьому Дутерте додав, що "не засуджує російського президента", але не погоджується з тим, що "Путін назвав вторгнення "спеціальною військовою операцією". За його словами, насправді це є повномасштабна війна, яку Росія веде проти суверенної держави.

Варто зауважити, що раніше Родріго Дутерте неодноразово висловлював підтримку російській владі та особисто Путіну. Під час своєї першої зустрічі з президентом РФ у листопаді 2016 року він назвав Росію "великою країною".

Нагадаємо, російські військові продовжують приховувати кількість загиблих у Маріуполі. Тому зменшили кількість загиблих під завалами драмтеатру у 25 разів.

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Володимир ПутінФилиппиныРодріго ДутертеВійна Росії проти України