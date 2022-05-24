UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Не убиваю детей и стариков". Президент Филиппин открестился от его сравнения с Путиным

Фото: президент Филиппин Родриго Дутерте (pcoo.gov.ph)
Автор: Иван Носальский

Президент России Владимир Путин виновен в смерти многих мирных жителей, в том числе детей и стариков. Он является убийцей.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent, об этом заявил президент Филиппин Родриго Дутерте.

"Многие говорят, что мы с Путиным оба убийцы. Я давно говорил вам, филиппинцам, что я действительно убиваю. Но я убиваю преступников, я не убиваю детей и стариков", - сказал глава филиппинского государства.

При этом Дутерте добавил, что "не осуждает российского президента", но не согласен с тем, что "Путин назвал вторжение "специальной военной операцией". По его словам, на самом деле это полномасштабная война, которую Россия ведет против суверенного государства.

Стоит заметить, что ранее Родриго Дутерте неоднократно выражал поддержку российским властям и лично Путину. Во время своей первой встречи с президентом РФ в ноябре 2016 года он назвал Россию "великой страной".

Напомним, российские военные продолжают скрывать число погибших в Мариуполе. Поэтому уменьшили количество погибших под завалами драмтеатра в 25 раз.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинФилиппиныРодриго ДутертеВойна России против Украины