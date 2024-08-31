В Минобороны рассказали, на каком этапе приложение для ветеранов
Минобороны анонсировало приложение "Ветеран+". Пока оно на этапе проведения консультаций.
Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью .
Черногоренко сообщила, что в настоящее время министерство сотрудничает со всеми необходимыми участниками процесса для того, чтобы создать приложение для ветеранов.
"Ветеран+" анонсировал министр обороны. Мы сейчас находимся на этапе консультаций со всеми участниками этого процесса, с министерствами. Сейчас будем оценивать, как сможем оперативно реализовать этот продукт", - пояснила замминистра.
Напомним, что 22 августа министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Министерство обороны работает над созданием мобильного приложения "Ветеран+". По его словам, это сервис по предоставлению государством услуг ветеранам российско-украинской войны.
Заметим, что анонс этого приложения состоялся вскоре после ряда подобных сервисов, облегчающих жизнь военнообязанным и военным.
В частности, мы писали, что в мае в Украине запустили мобильное приложение "Резерв+". Это фактически электронный кабинет призывников, военнообязанных и резервистов. РБК-Украина писала, что недавно Минобороны анонсировало новые функции данного приложения.
Кроме этого Минобороны запустили мобильное приложение "Армия+". Это сервис исключительно для военных. Он содержит сразу несколько функций, в частности через него можно сделать электронные рапорты. Детальнее о приложении можно узнать в материале РБК-Украина.
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