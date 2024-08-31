В Минобороны рассказали, на каком этапе приложение для ветеранов

Минобороны анонсировало приложение "Ветеран+". Пока оно на этапе проведения консультаций.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью .

"Ветеран+" анонсировал министр обороны. Мы сейчас находимся на этапе консультаций со всеми участниками этого процесса, с министерствами. Сейчас будем оценивать, как сможем оперативно реализовать этот продукт", - пояснила замминистра.

Черногоренко сообщила, что в настоящее время министерство сотрудничает со всеми необходимыми участниками процесса для того, чтобы создать приложение для ветеранов.

Напомним, что 22 августа министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Министерство обороны работает над созданием мобильного приложения "Ветеран+". По его словам, это сервис по предоставлению государством услуг ветеранам российско-украинской войны.

Заметим, что анонс этого приложения состоялся вскоре после ряда подобных сервисов, облегчающих жизнь военнообязанным и военным.

В частности, мы писали, что в мае в Украине запустили мобильное приложение "Резерв+". Это фактически электронный кабинет призывников, военнообязанных и резервистов. РБК-Украина писала, что недавно Минобороны анонсировало новые функции данного приложения.

Кроме этого Минобороны запустили мобильное приложение "Армия+". Это сервис исключительно для военных. Он содержит сразу несколько функций, в частности через него можно сделать электронные рапорты. Детальнее о приложении можно узнать в материале РБК-Украина.

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